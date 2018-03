Monsanto recortará más de 15% su dotación de personal en todo el mundo

Monsanto, el mayor productor mundial de semillas, dijo que planea reducir otros 1000 empleos a nivel mundial, con lo que la cifra total de recortes que puso en marcha desde que inició este proceso de reducción a 3600 trabajadores, nada menos que el 16% de la fuerza laboral global de la compañía.

Así surge de un documento divulgado ayer por la Comisión de Valores de Estados Unidos.

La medida forma parte de un plan que ya había sido anunciado previamente por Monsanto y que, según determinó la compañía, tiene como objetivo generar ahorros anuales de u$s 500 millones para fines del año fiscal 2018.

De acuerdo con esa estrategia, todavía no se puede determinar en qué medida afectará a cada país en los que está presente e incluso si los movimientos llegarán a todos los mercados –por lo que aún es prematuro saber cuál será la suerte de los empleados de la filial argentina–. Sin embargo, Monsanto dijo que se espera que el plan de reducción continúe durante el año fiscal 2018.

Los recortes adicionales de personal, junto con el cierre de instalaciones y el término de contratos elevarían un cargo por reestructuración a un rango de entre u$s 1100 y u$s 1200 millones, desde la estimación previa de entre u$s 850 y u$s 900 millones, dijo la compañía.

De esa cantidad, u$s 493 millones se registraron en el cuarto trimestre del año fiscal 2015, y u$s 318 millones en el primer trimestre del año fiscal 2016, sostuvo Monsanto.

En tanto, afirmó que espera que sus ganancias de 2016 se ubiquen en la parte baja de sus pronósticos previos, aunque reportó una pérdida trimestral menor a la esperada gracias a un aumento en las ventas de soja en Brasil.

La compañía ahora espera que sus utilidades ajustadas para todo el año queden en la mitad inferior de la previsiones de entre u$s 5,10 y u$s 5,60 por acción, en parte debido a la caída del peso argentino.

La pérdida neta atribuible a Monsanto fue de u$s 253 millones en el primer trimestre que finalizó el 30 de noviembre, en comparación con una ganancia de u$s 243 millones reportada en el mismo periodo del año previo.