"Modernizar el modelo de relaciones laborales puede traer más beneficios que desventajas"

"Este año, el empleo ha estado muy estable. No se ha degradado, se ha mantenido flat, y no ha habido grandes contrataciones ni alegrías", resume Francisco Martínez, el ejecutivo español que desde marzo de este año lidera la filial argentina de la multinacional Adecco, luego de haber ocupado la misma posición en Chile. Pero tiene una mirada positiva: "no ha habido un paso atrás, se ha mantenido siempre mirando hacia adelante. Ha sido mejor que 2016", agrega.

¿Y cuáles son las perspectivas para el próximo año?

Mucho mejores que las que teníamos el año pasado para esta misma época. El 2018 pinta bien. Las reformas que está intentando implementar el Gobierno, en el tema laboral y fiscal, pueden dar su fruto para que la Argentina sea mucho más atractiva para inversores extranjeros e internos. Si hay inversiones y más negocios, va a aumentar el empleo.

¿Qué aspectos de la reforma laboral observa como positivos?

Como compañía, creemos que modernizar el actual modelo de relaciones laborales argentino puede traer más beneficios que desventajas. Se tienen que cambiar algunos paradigmas del Siglo XIX y XX que todavía estaban en las relaciones laborales argentinas y el borrador que ha presentado el Gobierno tiene esa pinta.

Son bastante satisfactorias las medidas que atañen a nuestro sector como la posibilidad de colaborar con servicios públicos de empleo como agencias privadas de colocación, con la ratificación de la convención 181 de la OIT.

¿Cómo funcionaría esa colaboración?

Colaborar con el Estado con servicios de orientación, formación y capacitación para desempleados. Es una convención que ha sido ratificada en 32 países del mundo, con altos índices de éxito.

¿Cuál es su opinión del resto de los puntos del borrador?

Se han tratado temas como el concepto de solidaridad, que hacía falta resolver para que que las empresas no tengan miedo a subcontratar. Es una reforma que moderniza el sistema de relaciones laborales actual, que estaba un poco anticuado.

¿Lo considera anticuado también comparado con otros países de la región?

Desde luego. Es un sistema que en su momento quizás funcionaba, pero hoy en día, la Argentina tiene que competir con otras economías, donde tienen sistemas mucho más flexibles y adaptables a las nuevas necesidades del mundo laboral. Era momento de hacerlo para hacer más atractivo que una empresa venga a invertir a la Argentina y también para las que están que puedan contratar de forma mucho más ágil y clara.

Viniendo de Europa, ¿qué diferencias encontró en el mercado argentino?

Veo muchas cosas positivas. El talento que existe en los profesionales argentinos, que es mucho. Estoy gratamente sorprendido. La Argentina es muy similar a Europa. Algo que había que modernizar es el modelo de relaciones laborales.

Hubo un intenso movimiento de ejecutivos locales hacia mercados como Chile o Brasil, ¿eso se frenó?

Ya no se ve tanto. Incluso muchos están volviendo y en 2018 creo que van a volver muchos más. Van a hacer falta muchos profesionales de alta calificación en el mercado argentino.

También hubo un movimiento de ejecutivo desde las empresas al Estado, pero muchos volvieron

He conocido dentro del Gobierno e instituciones públicas personas que venían del mundo empresarial. Es bueno que en cualquier Gobierno del mundo se incorpore también esa visión mundana real de la sociedad, del mundo de la empresa, en los gobernantes; es algo muy positivo. Lo veo con buenos ojos.

Más allá de la reforma, otro tema que generó polémica fueron las pasantías para los estudiantes secundarios.

En la Argentina tenemos más de un millón de Ni-Ni, que no estudian ni trabajan, es un gran problema. El Gobierno, las empresas y las instituciones educativas deben trabajar en un nuevo modelo de formación acorde a las necesidades del mundo laboral. En la formación de los jóvenes hay dos grandes temas: la parte curricular, con nuevas carreras y estudios en función de las nuevas demandas de las empresas, y luego trabajar la parte de la experiencia. Hay modelos de pasantías en otros países, de formación dual, que han funcionado como Suiza, con 3% de tasa de desempleo joven, y Alemania, con 7%. Acá en la Argentina es de 24,6%. Son modelos que deberíamos importar.

Inclusión de los grupos más desprotegidos en el mundo laboral

La compañía Adecco presente en el país desde hace más de 30 años y con 60 sucursales ubicadas en las principales ciudades cierra el año con un balance positivo. "El balance es bueno. En general hemos cumplido nuestro presupuesto en todos los aspectos, hemos sentado las bases y hecho las inversiones necesarias para potenciar la diversificación de nuestro portfolio de servicios como es la selección de ejecutivos a través de nuestra nueva maraca Spring Professional, el outsourcing especializado, la Capacitación in company y el payroll, además de prepararnos para el posible y esperado crecimiento del país en los próximo años", señaló Francisco Martínez.

Además, a lo largo de 2017 desarrollaron campañas en favor de la inclusión de grupos más desprotegidos en el mercado laboral. "Como los mayores de 45 años, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Pensamos que la Argentina tiene que poner bastante foco en esos colectivos para crear el entorno y las regulaciones adecuadas o más ventajosas para que los empleadores puedan romper ciertos paradigmas. Queda un camino largo por recorrer para que tengan tantas oportunidades como el resto de las personas", agregó.

Perfil

Francisco Martínez inició su carrera profesional en el Grupo Adecco en 1996 como director de la delegación de Badalona, en Barcelona, España. Posteriormente, se unió a la Dirección Comercial de España como director de Grandes Cuentas Retail-Distribución Comercial. En 2000, fue promocionado a director Regional en España, posición que ocupó hasta 2015 cuando fue nombrado director General de Adecco Chile. En marzo, llegó a la Argentina para liderar la operación de Adecco a nivel nacional