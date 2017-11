Millennials usan celulares intensamente, pero sus padres y abuelos compran más online

Están siempre con su smartphone en la mano y permanentemente en las redes sociales, pero los millennials (nacidos entre 1982 y 2001) no son la generación que más consume en internet. Son los padres de esos adolescentes los líderes de las compras on line, perteneciente a la generación X (que nacieron entre 1966-1981). Incluso, sus abuelos los superan.

El dato surge de un estudio realizado por KPMG llamado "The truth about online cosumers" ("La realidad de los consumidores online") que analizó el comportamiento de más de 18 mil compradores de 51 países, de todas las generaciones.

Willy Kruh, Líder Global de Mercados de Consumo de KPMG International, explica que en total, los datos mundiales muestran que los encuestados realizan alrededor de 17 compras online por año. Los consumidores de la Generación X promediaron casi 19 operaciones por persona por año, y realizaron más compras online en los últimos 12 meses que cualquier otro grupo etario.

De hecho, concretaron un 20% más de compras que los millennials, expertos en tecnología.

"La etapa de la vida y el nivel de ingresos son factores primarios que impactan sobre las compras tanto online como offline, y es posible que los consumidores de la Generación X, muchos de los cuales ya están más establecidos en sus carreras compren una mayor cantidad de productos de consumo que los millennials más jóvenes. Sin embargo, a medida que ingresen en el mercado laboral y la adultez, se espera que su actividad de compras online aumente e incluso supere los niveles actualmente registrados por las generaciones mayores", agregó Kruh.

Otras características tienen los adultos mayores. Si bien se presume que los más tradicionales Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1965) tienden a realizar menos compras online que los de generaciones más jóvenes, la encuesta revela que, en realidad, realizan compras online con la misma frecuencia que los millenials.

De hecho, los Baby Boomers gastan más por operación que los consumidores más jóvenes: la compra promedio en esta generación es de u$s 203, mientras que la Generación X gasta u$s 190 y los millennials u$s 173.

Más allá de las diferencias etarias en la frecuencia y gastos en internet, el informe es minucioso y genera muchos otros datos. Por ejemplo que para el 63% de los encuestados lo más importante es la protección de sus datos personales, y cuanto mayor es el consumidor esa variable es más relevante.

Walter Risi, Socio de IT Advisory KPMG Argentina, comentó a El Cronista que hay una tendencia entre las personas más grandes a pensar que la PC o notebook es más segura que el celular y por eso se inclinan por ese dispositivo a la hora de comprar on line.

"Los millennials, que prácticamente nacieron con celulares en sus manos, casi no usan computadoras", dijo Risi.

Por eso, esa generación está a la cabeza en el consumo a través de smartphones.

La mayoría de los encuestados indicó que el principal motivo por el que compran online es la conveniencia de hacerlo en cualquier momento del día (58%).

Le sigue la posibilidad de comparar precios (54%) y encontrar ofertas o mejores promociones (46%). Pero en lo que respecta a artículos más difíciles de encontrar, los Baby Boomers mostraron tener un nivel mayor de motivación para comprar online.

Un 26% de ese segmento versus 20% de la Generación X y 17% de millennials.

Otra diferencia entre generaciones se da en el poder ver online si un producto está en stock. La ansiedad de los millennials es la más baja. Fueron los menos preocupados por ver la disponibilidad de los productos (28%), respecto del 36% de la Generación X y el 37% de los Baby Boomers.