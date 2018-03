"Mientras siga adelante la apertura hacia al mundo deberían llegar más inversiones"

Lincoln Bjorkman es Director General Creativo global de Wunderman, el brazo digital del gigante global publicitario Young & Rubicam. Estuvo en Argentina para conocer al nuevo equipo creativo de la de agencia se mostró sorprendido por el nivel de creatividad, pasión y capacidad de absorción de las tecnologías de la filial local

Mientras sigue adelante con su nuevo paradigma llamado "Creatively Driven, Data Inspired", el hombre que 2012 fue reconocido por Business Insider como una de las 25 Personas Más Creativas en Publicidad asegura que el mercado local está mostrando una apertura que se puede traducir en mayores inversiones para la industria.

–¿Cómo se vive la llegada de matemáticos, analistas de sistemas a las agencias de publicidad?

–Es la nueva creatividad. Antes era el director de arte y el redactor, hoy se suma mucha más gente de diversas profesiones. Tenemos hasta un oceanógrafo en la oficina de Buenos Aires.

–¿Cómo trabaja un oceanógrafo con un creativo?

–Se trabaja como si fuera un scrum. Al principio, todos tienen sus propias reglas que los limitan, pero los juntás y esas reglas se diluyen y van todos para el mismo lado. Así, se arman equipos en donde aparecen expertos en datos que proveen insights, información de todo tipo sobre las personas, los productos, los lugares o lo que sea de lo que estemos hablando.

–¿Ese el futuro de la industria?

–La creatividad inspirada por los datos te da una inserción mayor. Hoy se tienen grandes ideas inspiradoras que nacen de la mano de datos duros, por eso en Wunderman nuestra filosofía es "creatively driven and data inspired".

–¿Y de qué forma juegan los clientes en este nuevo esquema?

–Muchos de los clientes ya están dentro del scrum en donde ellos y nosotros estamos trabajando en conjunto. Lo que estamos viendo es que los CEOs están mucho más involucrados en las ideas.

–¿Con tantos consumidores/clientes con capacidad de opinar, la flexibilidad es uno de los valores más importantes de una agencia?

–Estamos trabajando para ser más flexibles. Para eso se hacen testeos, se trabaja con mucha información y hay múltiples opciones. Lo que si es claro es que si hay algo que no funciona se lo "decapita" rápidamente. Antes tenías un solo tiro, un comercial en televisión y ahora con youtube podes poner tres o cuatro y quedarte con uno. Tenés más opciones. Ahora en el mundo digital todo cambia mucho más rápido. Testear, ver los resultados, modificar y cambiar ya es tomado con naturalidad como parte del proceso y nos tenemos que preparar para eso.

–¿Los cambios políticos modifican los tonos en los que comunica la industria?

–Nosotros respondemos como responden las marcas y los consumidores. Tenemos que entender la sensibilidad de los tiempos para poder comprender qué es lo que está pasando.

–¿Y cómo observan el cambio político en la Argentina?

– Esto es una opinión personal pero, si es cierto lo que he estado leyendo y los cambios implican una política más abierta, mientras siga adelante la apertura hacia al mundo deberían llegar más inversiones.

–Ustedes son una agencia digital. ¿Creen que esa apertura los beneficiará para acceder a herramientas tecnológicas?

–Mientras las políticas se sigan abriendo espero que la innovación siga creciendo.

–¿Qué encontró en la oficina de Buenos Aires que lo sorprendió?

–La pasión que tiene el equipo. La verdad es que fue una gran sorpresa. Es increíble la tendencia que tienen a la innovación, a la utilización de las nuevas herramientas. Y esto es algo que quizás esperás encontrar en Seatle o en California, pero nunca me imaginé que me lo iba a encontrar acá, en Buenos Aires.

–Las agencias sobrevivían de la mano del talento y de los bajos costos. ¿Hoy cuánto es trabajo interno y cuánto para el exterior?

–Hoy, la oficina local está en un 50% operando para la Argentina y 50% para el exterior. Más allá de los costos, lo que se está viendo en la Argentina y en el resto de Latinoamérica es un mayor nivel de crecimiento y de creatividad que en otras regiones del mundo.

–Un problema histórico de la industria post crisis fue que mucha mano de obra calificada emigró. ¿Hoy persiste?

No es sólo un problema de la Argentina sino que es una tendencia global. Básicamente lo que sucede es que la gente está y se mueve hacia donde están las oportunidades.