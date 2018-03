Mientras Slim baja de puesto, el dueño de Zara ya es el segundo hombre más rico

La volatilidad de las bolsas mundiales, el cambiante escenario de la economía global y la incertidumbre sobre los niveles de crecimiento en los países desarrollados y en vías de desarrollo, sumados a la caída del precio del petróleo, la creciente fortaleza del dólar y el peso de la inflación en los mercados más inestables vienen provocando modificaciones en el nivel de la riqueza en todo el mundo. De hecho, 10 de las principales fortunas de todo el planeta se han visto golpeadas por este escenario por primera vez desde 2009, mientras casi 900 de los que eran multimillonarios hace dos años hoy son más "pobres", y la fortuna global o valor neto de las mayores fortunas del mundo descendió u$s 570 millones con respecto al año pasado, al llegar este año a los u$s 48.000 millones. Los datos se desprenden del Ranking de Millonarios 2016 que elabora la revista Forbes y cuya última versión se conoció ayer. El ranking engloba las fortunas de 1810 personas con bienes por un valor superior a los u$s 1.000 millones y un promedio de u$s 3.580 millones, con datos al cierre del 12 de febrero.



El listado evidencia cambios en su cumbre donde solo dos miembros del top 20 mantuvieron sus puestos. El principal es Bill Gates, el fundador de Microsoft, quien sigue siendo el hombre más rico del mundo. De hecho, en los últimos 22 años ha liderado en 17 ocasiones la lista de Forbes, que le atribuye una fortuna de u$s 75.000 millones, a pesar de haber perdido u$s 4200 millones el año pasado, precisamente producto del cambiante escenario de la economía global. En el segundo lugar hubo novedades. El español Amancio Ortega, con u$s 67.000 millones y dueño de la cadena de tiendas Zara, desplazó al mexicano Carlos Slim. Es más, el propietario del grupo América Móvil bajó al cuarto lugar con u$s 55.000 millones, ya que en el tercer puesto se ubica el norteamericano Warren Buffet con u$s 60.800 millones. En el quinto lugar se encuentra el dueño de Amazon, Jeff Bezos, con u$s 52.000 millones, seguido por el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, quien tuvo el mejor período de todos los multimillonarios. A los 31 años de edad, sumó u$s 11.200 millones a su fortuna y saltó desde el puesto 16 al sexto.



El pre candidato republicano, Donald Trump fue valuado con los mismos u$s 4500 millones que el año pasado, con lo que ‘sólo‘ ocupó el puesto 324 de la lista. Para este magnate, se trata de una subestimación. Afirma que su fortuna es de más de u$s 10.000 millones. Una novedad es la del hombre más rico de China, Wang Jianlin, cuya compañía es propietaria de teatros AMC y está a punto de controlar Legendary Pictures. El asiático ha escalado en el top 20 hasta el puesto 18.



En el caso de los argentinos, son cuatro los millonarios nacidos en este país que están listados por Forbes, aunque en puestos muy lejanos. Los primeros en aparecer son los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni. Si bien son los hombres más ricos de la Argentina, en el ranking de Forbes figuran en el puesto 524, con una fortuna cercana a los u$s 4500 millones. Le sigue, Eduardo Eurnekian. El dueño de la Corporación América aparece en el puesto 810, con u$s 2200 millones, mientras que Gregorio Perez Companc ocupa el lugar 1190, con u$s 1500 millones. Y el empresario farmacéutico Alejandro Roemmers, figura en el lugar 1694, con u$s 1000 millones.