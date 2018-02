Microsoft pierde u$s 6300 millones por impuestos

Aunque ayer Microsoft superó las estimaciones de ganancias, debido al crecimiento de su negocio de computación en nube, contabilizó un cargo extraordinario de u$s 13.800 millones debido a la nueva ley tributaria de los EE.UU. que llevó al gigante informático a una pérdida neta de u$s 6300 millones en el último trimestre de 2017, frente a una ganancia de u$s 6270 millones en el mismo periodo del año previo.

Excluyendo ítems extraordinarios, la empresa ganó u$s 0,96 por acción, superando la estimación promedio de analistas de u$s 0,86. Los ingresos crecieron 12% a u$s 28.920 millones, por el crecimiento de más de 90% de las ventas de Azure, su producto de computación en la nube que pelea con Amazon Web Services.