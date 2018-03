Mercado hotelero: la china Anbang trata de frustrar la fusión de Starwood y Marriott

La cadena hotelera Starwood recibió una oferta de compra de un consorcio liderado por la aseguradora china Anbang en una operación por valor de 12.800 millones de dólares, informaron hoy fuentes oficiales.

El anuncio se produce cuatro meses después de que Marriott International, la tercera cadena hotelera más imortante del mundo y propietaria de marcas como Ritz-Carlton, Courtyard y Fairfield Inn, formalizara la compra por u$s 12.200 millones de su rival Starwood Hotels, la séptima de la industria y dueña de Westin, W, St.Regis y Sheraton.

Starwood no explicó quienes son los inversores que presentaron la oferta, que valorada cada acción en u$s 76 dólares (u$s 13.000 millones en total), frente a los u$s 72,08 que ofrecía Marriott, que proponía una combinación de acciones y efectivo.

Sin embargo, Marriott reveló que el grupo oferente está liderado por la empresa china Anbang. Pese a este contratiempo, el dueño de la cadena Ritz-Carlton asegura que está confiada en cerrar la compra de su rival.

La fusión de Starwood y Marriott creaba la mayor grupo hotelero del planeta, por delante de InterContinental Hotels, con el 63% del capital en manos de los accionistas de Marriott y el 37% restante controlado por los de Starwood.

Se trata de la operación más relevante del sector desde que Blackstone comprara la cadena de hoteles Hilton en 2007 por u$s 26.000 millones.

Paralelamente, Anbang llegó a un acuerdo para adquirir Strategic Hotels & Resorts a Blackstone por u$s 6.500 millones. La empresa china es la dueña del histórico Waldorf Astoria. en Nueva York, que adquirió en 2014 a Blackstone por cerca de u$s 2.000 millones.