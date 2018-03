"Me alegra que mis amigos estén en el Gobierno"

–¿Conoce a varios integrantes del gobierno de Macri, cree que pueden replicar el éxito de sus empresas en la política?

–Me alegra en lo personal que mis amigos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui estén en la política. Para el país, tener gente profesional, seria, es bueno. Están haciendo las cosas que hay que hacer. Eso me alegra mucho y me hace pensar que el mediano - largo plazo para la Argentina es muy promisorio. No te podría haber dicho lo mismo hace 2 ó 3 años.



–¿Es difícil justificar inversiones en la Argentina?

–Era difícil justificar las inversiones en la Argentina. Yo no puedo levantarme mañana y decir, ¡Uy me equivoqué! Nosotros invertimos y estamos comprometidos para el largo plazo. Tengo mucho confort de ver gente preparada y capacitada con experiencias internacionales en el Gobierno. Vemos que las reglas de juego están cada vez más claras, más transparentes, que deja gerenciar e invertir al sector privado. Para nosotros es fundamental.



–¿Usted es de los que cree que viene una buena época para el país?

–Sí, viene una buena época. Nosotros elegimos pocas compañías, ponemos muchos recursos, mucho compromiso y hemos elegido invertir en la Argentina.



–¿En la Argentina se piensa en el largo plazo?

–Crecimiento es igual a inversión de largo plazo. Para eso necesitamos planificar el largo plazo. Hace unos años era casi imposible hablar con empresarios argentinos del largo plazo. Ahora se puede hablar de largo plazo. Nosotros no especulamos, invertimos a largo plazo.