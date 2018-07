Más fruta: el plan oficial para revertir la crisis de los productores del sector

Alrededor de 62 entidades, entre organismos públicos de distintas provincias, cámaras empresarias, instituciones y empresas, firmaron la adhesión a la campaña lanzada por el Ministerio de Agroindustria para incentivar el consumo de frutas y verduras.

El plan "Más fruta y verduras" se basa en un dato preocupante: según las estimaciones oficiales, en la Argentina la ingesta de frutas y verduras por habitante es "insuficiente" ya que apenas se superan los 200 gramos por persona por día. Resulta un valor bastante inferior a la recomendación de 700 gramos por día (300 gramos de fruta y 400 gramos de verduras) que avala el Ministerio de Salud. Por este motivo, el ministro Luis Miguel Etchevehere buscó darle mayor institucionalidad a las acciones de la campaña y lograr mayor compromiso de parte de los distintos actores, que firmaron una carta de adhesión.

La misma se propone varios pilares entre los que resalta la incorporación al Código Alimentario de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) para frutas y hortalizas (en un plan a dos y tres años respectivamente), que prevé capacitar más de 2000 técnicos de Agricultura Familiar, Senasa e INTA, y a los mismos productores. "Por el lado del consumo se harán acciones en puntos de venta como supermercados, con por ejemplo, recomendaciones de estacionalidad y promoción de cualidades de las frutas y verduras", afirmó Mercedes Nimo, Directora Nacional de Alimentos y Bebidas. Entre los supermercados que ya se comprometieron figuran Jumbo, Walmart y La Anónima.

También se promete capacitaciones a verdulerías, en un primer momento de la Ciudad de Buenos Aires, y la difusión a través de asociaciones de Defensa al Consumidor de información oficial y calendarios de estacionalidad para "llevar conocimiento y concientización" a los consumidores. "Hay una clara vinculación de la alimentación con la salud y el bienestar. Es una campaña que va en ese sentido, en paralelo a la situación compleja que está atravesando el sector. Es un proceso que se inicia con la mira en el mediano plazo, y algo que surgió de las mesas de competitividad en la necesidad de promover el consumo interno", afirmó Nimo.

Son acciones destinadas a una industria que perdió entre un 35% y 40% de ventas en el último trimestre, y que atraviesa una crisis estructural desde hace varios años. Esta se potenció en los últimos meses: insumos dolarizados (fitosanitarios, fertilizantes, tarifas), impactos de la inflación, y un precio al productor definido en el primer cuatrimestre.

"La devaluación no la percibimos porque las mayores producciones fueron entregadas en el primer trimestre", afirmo Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de CAME. Mañana una delegación de Economías Regionales de CAME se reunirá con Etchevehere para analizar medidas para las pymes agropecuarias. Principalmente, un mejor acceso a financiamiento y la implementación de un nuevo mínimo no imponible para contribuciones patronales. "Hoy la pyme agropecuaria no puede ser tomadora de créditos a las tasas que hay en el mercado. Estamos totalmente desfinanciados para la nueva campaña", afirmó el directivo, que sin embargo apoya la implementación de este tipo de propuestas. Además de CAME, entre las entidades que adhirieron figuran otras como COPAL, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Federación del Citrus (Federcitrus) o la Federación de Productores de Peras y Manzanas del Valle de Río Negro.