Más flex y aval a ley autopartista

El ministro de la Producción Francisco Cabrera se encuentra en Brasil negociando con su par, Armando Monteiro, la agenda de comercio bilateral (más información en pág. 6). En lo que se refiere al sector automotriz, las marcas radicadas en Argentina pidieron que se acepte una mayor importación de vehículos brasileños, a través de una ampliación del flex que regula el intercambio. En concreto, solicitaron que cada dólar exportado a Brasil se incremente de u$s 1,5 a u$s 1,9 o u$s 2. Por otro lado, se espera la pronta aprobación de la ley autopartista que prevé beneficios fiscales para terminales que compren partes locales en proyectos nuevos.