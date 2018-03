Marriott compra Starwood, dueña de Sheraton, y regresa a la Argentina

Starwood Hotels and Resorts Worldwide, dueño de las marcas de hoteles Sheraton, St. Regis y Westin, entre otras, aceptó una oferta de compra mejorada de Marriott International por u$s 13.600 millones, y así rechazó la otra propuesta de la empresa china Anbang Insurance Group. Ayer las empresas anunciaron su fusión, que dará origen a la cadena hotelera más grande del mundo.

La operación también significa el regreso de la cadena Marriott a la Argentina, ya que sumará los 10 establecimientos de Starwood. En abril de 2013, la cadena había dejado de operar el porteño Marriott Plaza, en Retiro, el único que tenía, cuando el hotel fue comprado por los Sutton, dueños de los hoteles Alvear, entre otros.

Starwood aclaró ayer que la oferta de Anbang ya no constituía una "propuesta superior" y agregó que no tenía permitido entrar en conversaciones con la firma china bajo su más reciente acuerdo con Marriott.

Marriott elevó la parte en dinero efectivo de su oferta a u$s 21 por acción desde u$s 2, valorando su nueva oferta en dinero y acciones en u$s 79,53 por título. En noviembre, la empresa había ofrecido u$s 72,08 por papel.

"Creemos que esta es la mejor oferta que Marriott está dispuesta a hacer", dijo el analista de Canaccord Genuity Ryan Meliker, según Reuters.

Un grupo liderado por Anbang, dueño del icónico hotel Waldorf Astoria de Nueva York, había desafiado a Marriott con una oferta no vinculante inicial de u$s 12.800 millones el 14 de marzo pasado, que luego elevó a u$s 13.160 millones, o u$s 78 por acción en dinero. Esta oferta superadora había suspendido el acuerdo sellado en noviembre por Marriott y Starwood. La aseguradora Anbang surgió en el mundo hotelero de Estados Unidos cuando en octubre de 2014 difundió que había comprado al grupo Hilton Worldwide el famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, por u$s 1.950 millones.

En concreto, la oferta consiste en u$s 10.000 millones de acciones de Marriott International, basado en el precio de cierre de u$s 73,16 el 18 de marzo de 2016, y u$s 3.600 millones de dinero en efectivo, basado en cerca de 170 millones de acciones en circulación de Starwood. Los accionistas de Starwood poseerán cerca del 34% de las acciones comunes de la compañía combinada después de la finalización de la fusión, sobre la base de las acciones actuales en circulación, informaron las empresas en un comunicado.

Como resultado de la integración conjunta, Marriott confía en poder alcanzar u$s 250 millones en sinergias de costos anuales en los dos años después del cierre, hasta los u$s 200 millones estimados en noviembre, cuando fue el acuerdo inicial.

El próximo 8 de abril se reunirán los accionistas de Marriott y Starwood para tratar la fusión y, de ser aprobada como se prevé, esperan que la transacción se cierre a mediados de 2016.

Marriott y Starwood ya lograron las autorizaciones regulatorias necesarias para completar la operación, incluyendo la revisión antimonopolio antes de la concentración en Estados Unidos y Canadá.

La fusión entre Marriott y Starwood dará origen a la mayor cadena hotelera mundial, con marcas como Sheraton, Ritz Carlton, St. Regis, W, Marriott y Autograph Collection, con la propiedad o franquicia de 5.700 hoteles con más de 1,1 millones de habitaciones. Así, Marriott ganará sobre todo una mayor presencia fuera de Estados Unidos.

En la Argentina, Marriott se quedará con los 10 hoteles de Starwood, nueve de la marca Sheraton y uno Park Tower (The Luxury Collection), en Buenos Aires. De los Sheraton, dos se ubican en Capital Federal y el resto en Iguazú, Misiones, en el Parque Nacional Cataratas; Pilar, Mar del Plata y en las ciudades capitales de Mendoza, Salta, Córdoba y Tucumán.