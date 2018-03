Mal arranque: la venta de 0 km tuvo el peor enero en los últimos 10 años

El primer informe del año de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) muestra que durante enero se vendieron 56.511 unidades en todo el país. Ese número representa una caída de 16% respecto de las 66.465 unidades que se habían vendido en el mismo mes del año pasado y más del 50% menos que las 108.913 vendidas en enero de 2014.

Para ver una cifra tan baja hay que remontarse hasta el 2005 cuando se habían patentado en el primer mes del año 53.700 unidades.

Abel Bomrad, presidente de la entidad que agrupa a todos los concesionarios de 0 km de la Argentina sostuvo en un comunicado que la caída en las ventas se deben "las dificultades para establecer precios de referencia en la primera mitad del mes hizo que el número de operaciones concretadas no esté en los niveles que el mes de enero solía mostrar en los últimos años".

Así se puede ver que bajó la intensidad diaria de ventas que en enero del año pasado era de 3.324 unidades por día y para el mismo mes de este año alcanzó un promedio diario de 2.825 operaciones diarias cerradas.

Además, el concesionario hace referencia a que muchas automotrices lanzaron tarde sus listas de precios "reacomodadas" con las nuevas tarifas que implicaban el peso del Impuesto Interno y la devaluación que se reflejó en una caída en los modelos de alta gama que cotizan en dólares y una suba generalizada en los precios de los modelos más accesibles.

Esto parece quedar reflejado en el informe de Acara en el detalle de los patentamientos por marcas en donde las "generalistas" que poseen en los autos más accesible el mayor volumen caídas de hasta 30% y marcas premium que pareciera que encontraron el camino al alza (Mercedes Benz creció 123,8%, Nissan 44%, Ram 21%, Volvo 38%, BMW 21,6%, Mini 7,7%, Land Rover 125%, Subaru 14,3%, Porsche 25%).

Como todos en la industria los dueños de los salones de ventas aún no quieren arriesgar que puede llegar a pasar durante el 2016. "Habrá que ver como evoluciona el mercado pero imaginamos que el nivel de actividad será similar al del 2015", explicaba Bomrad en el comunicado. Durante el año pasado se vendieron 644.001.

La particularidad que presenta enero es que la industria lo cuenta como un mes "doble" porque a las ventas naturales que se pueden producir se le suman las que se realizaron en diciembre pero que se registran en enero para ganar un año con el modelo.

"Un enero malo no te condiciona el año, pero es una señal de alarma respecto de lo que se viene. Además, si se tienen en cuento la devaluación en conjunto con los aumentos en los servicios que no sólo van a golpearnos por el lado de que la gente va a tener menos plata para comprar autos sino que esos aumentos también van a presionar hacia arriba el precio de los 0 km; el panorama no es el mejor. Igual, tenemos que esperar el primer trimestre para ver como evoluciona todo", explicaron desde un salón de ventas que tienen en claro que los autos aumentaron, en promedio 15%, pero les falta cierto recorrido para alcanzar la devaluación de 40 por ciento.