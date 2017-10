Luis Palmier, de Samsung: "Crecer es estar, y estar es fabricar los productos"

La marca Samsung es bien conocida y líder en teléfonos celulares y uno de los principales fabricantes de TV, pero a principios de este mes dio un paso relevante para profundizar su apuesta a la línea blanca, con la decisión de fabricar aquí heladeras con tecnología inverter. La firma coreana puso la tecnología, y su socia para la línea blanca, Visuar, que preside Alejandro Schvartz, una inversión de $ 1000 millones. La nueva estrategia de la marca en el país

La inversión de la planta de heladeras es nuevamente con Visuar, con quien ustedes ya producen. ¿Qué significa esto?

Es nuestro socio estratégico, de hace muchos años, son distribuidores, ellos revenden muchos de nuestros productos. Y además tienen una fabrica de lavarropas, una de microondas y ahora una de heladeras. Visuar es el que hizo la inversión, de más de $ 1000 millones. Allí se va a fabricar un producto que en la Argentina no existe, que es heladeras con tecnología inverter.

¿Con la decisión de montar la línea de producción de heladeras en el país, hay una expectativa determinada sobre el mercado?

La expectativa está siempre, somos una empresa mundial, el país en donde se trabaje quiere crecer, quiere generar más negocios, quiere satisfacer la idiosincrasia, las necesidades de los consumidores. En la Argentina, históricamente nos gusta poner un pie fuerte siempre con algún partner local. Es continuar esa historia que iniciamos hace ya más de tres años, que fue exitosa. Y de alguna manera, para crecer tenés que estar, y estar no sólo es tener un producto y hacer alguna comunicación de marketing o comercializarlo, sino también fabricarlo. Esa es la voluntad de la empresa.

¿Qué están viendo de la evolución del mercado en sí?

Cuando analizás todas las líneas de negocio nuestras, las de celulares y televisión, las más grandes, y la línea blanca, que sería lavarropas, microondas, todo lo que fabricamos en el país nos fue bien. Cada país pasa por ciclos, el mundo pasa por ciclos.

En términos de la producción de esta línea, ¿es una apuesta a la gama alta?

Todos nuestros productos, de alguna manera, los planteamos más alto que el promedio, que no significa que no sean accesibles al consumidor. La línea que estamos haciendo es la línea de 400 litros para abajo, es la más accesible. Todas van a tener disponibles esa tecnología. Los productos de mayor capacidad van a ser importados, considerando que el mercado es más chico. Samsung tomó a decisión de hacer la planta acá antes que en otros lugares como Brasil y sólo hay una planta en México que fabrica este tipo de heladeras que se exportan a los Estados Unidos, algunas a Latinoamérica. Y dentro de nuestro plan, en un segundo paso, una vez que la planta funcione correctamente es exportar, a países de Latinoamérica.

¿Hay algo que haya disparado la decisión de la inversión en este momento, influyó el contexto económico?

El análisis es de hace cuatro años y siempre estuvo claro que queríamos seguir adelante; técnicamente armar una planta de estas características por el estilo, y por la sofisticación no es sencillo tomar la decisión por el predio, por la energía, por el edificio, lleva mucho tiempo el análisis y no hubo un hito histórico que lo defina. Siempre confiamos en lo que venía y en nuestro estilo de hacer negocios de adaptación, siempre estuvimos seguros de que lo íbamos a hacer.

Samsung, para la mayoría es equivalente a celulares; no a heladeras o aire acondicionados. ¿Cuánto aporta la línea blanca a Samsung en la Argentina?

Hablar de números es distorsionar la historia. Pero ¿quién es número uno en el mundo de heladeras en este momento? Samsung. Lo que nos pasa, en algunas partes del mundo, por motivos de producción de ciertos productos, o de cómo arrancó la tecnología, o por los motivos que fueren, siempre termina habiendo un celular o un televisor; pero hace ya siete años que Samsung fabrica heladeras. Igual, posiblemente sea mucho menos de la mitad de facturación de la empresa, o mucho menos del 30% pero es muy importante, porque al ser número uno mundial, pasa a ser el centro de alguna manera. Queremos ser número uno en el segmento de heladeras no frost. Lo vamos a ser porque es un segmento que está todavía en los inicios. La mayoría de los que fabrican heladeras no producen esa tecnología. En Brasil, el 80% de mercado es no frost y el 20%, cíclico. En la Argentina pasa lo contrario: el 10% es no frost y el 90%, cíclico.

En celulares, a nivel mundial, son número uno

Hace varios meses que si, y en la Argentina no somos la excepción. Aquí hemos llegado a niveles tan altos que hemos llegado a un récord mundial de participación. Cada tres personas, dos nos elijen a nosotros, y eso es un porcentaje muy alto.

¿Les afectó de alguna forma, la apertura de la liberación de importaciones?

Lo que hacemos nosotros es adaptarnos. Y como nosotros somos una empresa global que tenemos producción local o que podemos producir afuera, siempre vamos a tener producción que sea importada.

¿Y cómo fue esta adaptación?

Con el régimen anterior era más producción local, y con el régimen actual, hay producción local pero podés importar algunos productos. Importamos lo que es de nicho lo que es de arriba, lo que no se puede producir porque la cantidad no lo cubre de alguna manera, los costos fijos. Y todo lo demás lo fabricamos en Buenos Aires o en Tierra del Fuego.

Si tuviera que decidir el próximo paso de la compañía en Argentina, ¿cuál sería?

Primero, seguir creciendo. Creciendo significa que más consumidores tengan nuestros productos, traer lo más rápido posible tecnologías que están avanzando en el mundo para la línea blanca, tabletas, televisores. Pero sobre todo mostrar la interconectividad entre todos esos productos.