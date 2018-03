Los reyes del consumo: los chinos compraron casi la mitad de los productos de lujo vendidos en 2015

La explosión de la economía china generó entre sus habitantes un boom de consumo sin precedentes.

Un trabajo realizado por la consultora especializada Fortune Character da cuenta de esta evolución, y los resultados son categóricos, y los muestra como los verdaderos ‘reyes del consumo’.

Durante el año pasado los chinos compraron nada menos que el 46% de los productos de lujo del mundo, el 78% de ellos adquiridos fuera de su país, por un total de u$s 91.000 millones, un dato que confirma que los turistas provenientes de China son los que más gastan en el exterior.

Este estudio –basado en datos de ingresos de 20.000 marcas de lujo– afirma que los chinos gastaron u$s 116.800 millones en productos de lujo el pasado año, lo que representa un aumento de un 9,25% respecto a los u$s 106.000 millones que desembolsaron durante 2014.

El informe asegura que los chinos prefieren comprar productos de lujo fuera de su país porque son más baratos: un bebida con alcohol o un reloj de alta gama, por ejemplo, puede ser un 80% más barato si lo compran fuera de China, según Fortune Character.

Las compras de productos de alta gama por parte de los chinos en el exterior aumentaron un 12,35%, mientras que dentro de su país, el gasto en lujo se incrementó un 3,2% en 2015 respecto a 2014, para ascender a 25.800 millones de dólares.

Así, sólo un 22% de las adquisiciones de productos de alta gama efectuadas por los ciudadanos del gigante asiático se realizan dentro de su país.

Esta distribución de las ventas se ha visto afectada por la campaña anticorrupción del presidente chino, Xi Jinping, que tuvo entre sus medidas más publicitadas la petición de que no se vea a altos funcionarios del Partido Comunista con ropa o artículos de lujo, o consumiendo bebidas alcohólicas o comidas caras.

Otro reciente trabajo que observa el comportamiento de los consumidores chinos pertenece a la consultora y empresa especializada en la venta de paquetes turísticos a ciudadanos chinos Value Retail, que se detiene exclusivamente en el poder de compra de los turistas.

Sostiene que los turistas asiáticos destinan un total del 33% de su presupuesto de viaje a compras, a tal punto que el potencial para ‘salir de shopping’ que tenga el destino elegido.

Y el conocimiento de los comercios de esos lugares respeto de la inquietud de los chinos por las compras está tan aceitada, que les proporcionan no sólo una selección de firmas nacionales e internacionales, sino también una serie de servicios de hospitalidad adaptados a su cultura y sus preferencias.

Los turistas pueden encontrar señales en su idioma, menús adaptados en los restaurantes y personal que habla chino. Value Retail, incluso, prepara a sus empleados y a los de las marcas con una formación específica sobre la cultura china para conocer qué tipo de productos y marcas de lujo prefieren, cómo les gusta ser tratados, o cuáles son las diferencias culturales.

Otra de las variantes que comenzó a crecer es la del ‘turismo sanitario’. Por año, cientos de ciudadanos chinos cruzan la frontera para someterse a operaciones o tratamientos en hospitales extranjeros, una práctica, la del turismo sanitario, que ha propiciado un nueva modalidad turística para la cual se emiten visados especiales.

Japón es uno de los destinos preferidos, especialmente para pacientes de cáncer, aunque Estados Unidos está escalando posiciones en los últimos años.

Las agencias de viajes suman ingresos organizando paquetes especiales en los que incluyen desplazamiento, tratamiento médico y actividades turísticas en hoteles de lujo. La agencia Magic Travel, con sede en Beijing, ofrece un paquete de 588.000 yuanes (u$s 90.400) que incluye un tratamiento de inyección de células madre y estadía en un hotel de cinco estrellas con excursión en helicóptero incluida.