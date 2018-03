Los números del mercado de arte aumentan en Occidente pero bajan en China

Para analizar lo que pasará en el mercado, es bueno conocer los números del último año, ya que creemos que el volumen de ventas y precios es tan elevado que será difícil de sostener. En particular por las cifras de la economía de China, que llegó a ser el líder del mercado. Algunos sostienen que el volumen de ventas global es de u$s 64.000 millones, aunque personalmente creo que es de u$s 100.000 millones, ya que muchas operaciones son privadas y no se contabilizan.



En Estados Unidos, las ventas crecieron un 4% y representan el 43% de todo lo vendido en subastas públicas. En Inglaterra, se vende el 21% y China representa ahora solamente el 19%. Y Francia un 4 por ciento.



Christie’s ha vendido 19.000 obras, Sotheby’s 15.000, Bonhams 9000 y Phillips 3000. Estas cuatro grandes subastadoras de Occidente representan el 9% de lo vendido con un volumen superior a los u$s 10.000 millones. Se estima que las ventas mundiales son 850.000 obras por año, con lo cual las ventas de las principales casas son sólo un 5% de dicha cantidad.



Hay también seis grandes casas de ventas chinas y en el mundo hay 310.000 empresas dedicadas al arte.

Entre las 4500 casas de remates, galerías y vendedores privados, que también aportan unos u$s 20.000 millones en gastos de comercialización (siendo conservador), calculando que cada uno gasta u$s 60.000 anuales promedio, en alquileres, impresos, marketing, empleados y demás.



Se estima que más de tres millones de personas se dedican a la actividad. No todo son millones: el 80% de las ventas son de un precio menor a los u$s 7000 y el 43% en menos de u$s 1000. Es importante contabilizar que son 1000l las obras que se venden en más de u$s 1 millón, pero que representan el 57% del volumen de ventas. Y el año pasado públicamente se han vendido 160 obras en más de u$s 10 millones. El arte antiguo, que es el realizado por artistas nacidos antes del año 1760, representa el 5% de las ventas y son Rembrandt y Rafael los más cotizados.



El segmento llamado del siglo XIX, que son los artistas nacidos entre 1760 y 1860, representan un 11% del mercado y creo es el segmento más atractivo, dentro de esta locura de precios internacionales. Es el denominado Arte Moderno, aquellos artistas nacidos entre 1860 y 1920, el que acapara el interés de la mayoría, con Picasso, Giacometti, Modigliani, Mondrian y Klimt como sus grandes figuras y representa el 47% de lo vendido.



El segmento que más crece es el de Post War que son los artistas nacidos entre 1920 y 1945 con Basquiat, Christhoper Wool y Jeff Koons como sus mayores figuras y representa el 25% de lo vendido, y pienso que será el que baje en cuanto a volumen y precios. Y luego vienen los artistas contemporáneos que representan el 11% de lo vendido, con Richter como la gran figura con u$s 200 millones en ventas. Entre las galerías de arte y comerciantes se destacan Larry Gagosian con 11 galerías y Charles Saatchi en Inglaterra. Las ventas aumentaron en Occidente pero han bajado un 30% en China. Son las pinturas lo más demandado y significan un 66% de las ventas, los dibujos representan un 16% y las esculturas son solamente el 8% de las ventas, creo que esto cambiará, ya que vivir con obras tridimensionales es maravilloso.



Los autores más vendidos son Picasso, con 2875 ventas en el año (8 por día), la mitad de ellas grabados y cerámicas vendidos en menos de 10 mil dólares, pero con u$s 650 millones de ventas. Andy Warhol, con 1400 obras vendidas en u$s 500 millones. Impresionante es la valoración del genial Claude Monet, se vendieron 36 obras en u$s 338 millones y 12 de ellas en más de u$s 10 millones cada una y sus precios han subido 400% en solamente la última década.



También han sido noticia la ventas de Amedeo Modigliani, que solamente realizó 460 pinturas y 25 esculturas en toda su vida. Giacometti es la gran figura de la escultura y Bacon es siempre noticia. Los cuatro modernos que han sorprendido con sus ventas son Cy Twombly, Mark Rothko, nuestro Lucio Fontana y el original Roy Lichtenstein, de todos ellos se han vendido más de u$s 200 millones en el año.



Vengo espantado con los precios en los Estados Unidos, es la primera vez que no he comprado nada, pareciera que si no se piden más de u$s 100.000 por una obra, la misma carece de calidad. Es una sociedad que parece sostener: que para ser bueno, ¡algo debe ser caro! Por suerte acá, en el Hemisferio Sur, no ocurre lo mismo.