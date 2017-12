Los jugos de fruta Citric se expanden por América latina

La empresa tucumana de jugos El Carmen, productora de los tradicionales jugos Citric, anunció que comenzará a exportar sus productos a cuatro países de la región, en medio de un proceso de expansión que también contempla llegar más adelante a otros tres países.

La compañía venderá sus jugos, en una primera etapa, al mercado de Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, mientras que en los próximos cinco años planea desembarcar también en países como Colombia, Bolivia y Ecuador. En ese lapso, estima alcanzar ventas por 5 millones de litros.

"La región tiene un mercado de 100 millones de litros de jugos 100% exprimidos y el objetivo es llegar al 5% de este mercado", afirmó Mariano Delfini, Gerente de Nuevos Negocios de Citric, que además destacó que las propuestas naturales son cada vez más demandadas entre la población de la región: "Estamos ante un consumidor que está mucho más informado de lo que consume, que elige cada vez más propuestas naturales".

Según explicó la compañía, los productos de la marca Citric se obtienen de forma 100% natural exprimiendo directamente la fruta para la obtención de un jugo verdadero, por lo que pertenecen a la categoría de jugos NFC (del inglés "not from concentrate"), lo que refiere a que no está hecho a partir de un jugo concentrado (en paralelo, la compañía trabaja en conjunto con la productora de envases Tetra Pak para mantener el jugo libre de aditivos y conservantes en el envase).

Citric es una marca registrada de la compañía El Carmen, nacida en Tucumán, que luego se expandió con producción a Entre Ríos y Buenos Aires.