Los fletes representan hasta 21% de los ingresos de los productores

El flete camionero para un productor de soja insume u$s 93 por hectárea, en un campo ubicado dentro de la zona núcleo, a 150 kilómetros de Rosario. En distancias más largas, como en el caso de un predio localizado a 700 km del Gran Rosario, esa erogación asciende a u$s 117 por hectárea. Así lo reconoce un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que especifica que la situación claramente se vuelve más problemática si se tienen en cuenta las distancias más largas, por ejemplo a 1150 km del puerto, donde el gasto de flete total llega a u$s 141 por hectárea.

Esta situación se termina convirtiendo en un pilar clave para la pérdida de competitividad de los productores argentinos, sobre todo los del norte del país, que al compararlo (la erogación total en flete camionero) con el ingreso bruto del productor (rinde por precio a cosecha), se evidencia que en el campo a 150 Km de Rosario el flete representa el 9% de los ingresos brutos totales.

Esa cifra se eleva a un 16% en el caso del productor localizado a 700 km de Rosario y a un 21% para el que trabaja a 1150 km de las terminales rosarinas. "Como vemos, el peso del flete del que trabaja por ejemplo en Joaquín V. González (provincia de Salta) más que duplica al que registra un productor a 150 km de Rosario", destaca el informe.

También se grafica la comparación entre el gasto en flete camionero con el margen neto en campo propio (luego de pagar todos los impuestos): en el caso del campo a 150 Km de Rosario, el flete representa el 30% de dicho margen neto, valor que sube a un 92% en el caso del productor localizado a 700 km de Rosario y a un 177% para el que trabaja a 1150 km de las terminales rosarinas.

"El productor de Salta pagaría u$s 141 por hectárea en flete camionero y obtendría, luego de pagar impuestos, apenas u$s 79 por hectárea de margen neto. Con todos los riesgos que implica producir, percibiría u$s 79 por hectárea de utilidad neta final y pagaría cerca de u$s 141 por hectárea de flete. Son cifras importantes. Los productores del norte, por lo general, suplen los menores márgenes sembrando mayores superficies que en la zona núcleo", afirma.