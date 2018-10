Los desafíos del marketing

Pese al complicado momento contextual que atraviesa el país, ejecutivos de Marketing de CCU, Microsoft y La Caja se mostraron optimistas en cuanto al desempeño futuro de las firmas que representan. "La cerveza está viviendo un auge. A pesar del actual consumo retraído, a largo plazo hay una tendencia que sugiere el pleno crecimiento del sector", sostuvo Nicolas Rubino, gerente de Marketing de CCU Argentina, en referencia a la industria cervecera.

>

En tanto, Cecilia Cuff, directora de Marketing y Operaciones de Microsoft, detalló la oferta de productos y servicios que la compañía brinda y añadió que "la visión global del negocio es fundamental". Asimismo, Iván Ferrando, Head of Marketing & Communications for Americas & Southern Europe de La Caja y elegido el mejor Chief Marketing Officer (CMO) de servicio en la premiación que llevó adelante este jueves El Cronista, habló sobre el reto que la empresa en la que trabaja afronta. "La venta de seguros, todavía vistos como un gasto y no como una inversión, implica creatividad e innovación para llegar a potenciales clientes, más aun en momentos económicos complejos como este", puntualizó.

>

Al igual que sus colegas responsables de Comunicación, los directivos buscan ampliar, desde sus áreas, los canales por los que transmiten sus campañas, haciendo uso de herramientas diversas, como redes sociales e influencers.

>

"La elección de estos últimos acompaña los valores que transmiten cada una de nuestras marcas", comentó el vocero de CCU Argentina, mientras que la ejecutiva de Microsoft aseguró que "la existencia de numerosas plataformas no implica la diversidad de mensajes.

>

"Debemos adoptar una línea unificada", aseguró.

>