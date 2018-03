Los artículos conflictivos de la Ley

Aunque la 26.522 conocida popularmente como Ley de Medios tenía una cantidad importante de articulados que llegaba incluso a reglamentar la publicidad en los medios audiovisuales, tenía dos que fueron los que generaron el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y la administración de Cristina Fernández de Kirchner: el 161 y el 45.

El artículo 45 establecía, básicamente, topes a la cantidad de licencias que una misma compañía podía tener tanto en el orden nacional como local, "a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.

El 161 se refería a la adecuación en el caso de aquellos que no cumplieran el 45 y establecía que los titulares de licencias "que no reúnan o no cumplan los requisitos previstos, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse en un plazo no mayor a un año desde que se establezca los mecanismos de transición".