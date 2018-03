Los Rolling Stones agigantan su mito y darán un show gratuito en Cuba

Los Rolling Stones ya no precisan sumar argumentos para que sean considerados la banda más grande de todos los tiempos. Pero así como pese a tener más de 70 años siguen girando por el mundo y agigantando su mito, ahora sumarán un nuevo capítulo. El 21 de marzo próximo tocarán nada menos que en La Habana, Cuba, en un concierto gratuito que sin dudas marcará la historia.



"Hemos tocado en muchos lugares especiales durante nuestra larga carrera, pero este espectáculo en La Habana va a ser un hito para nosotros y esperamos que lo sea también para todos nuestros amigos en Cuba", señaló la banda a través de un comunicado, divulgado ayer a través de las redes sociales.



El ‘Concierto de la Amistad’ –como fue bautizado, y que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de La Habana–, tendrá además la particularidad de que se realizará tan sólo tres días después de otra visita histórica en la isla, nada menos que la del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la primera de un gobernante de ese país en 88 años, que será el corolario del proceso del proceso de reconciliación entre ambos países, iniciado hace 15 meses.



La presentación de The Rolling Stones es una clara muestra del proceso que desde hace ya algunos años se vive en Cuba. La música de la banda liderada por Mick Jagger estuvo prohibida en la década del 60, la misma suerte que corrió todo material que llegaba en idioma.



Nunca hubo un decreto que prohibiera explícitamente el rock en inglés, pero los cubanos recuerdan que en esa época se escuchaban a los Beatles o a los Rolling Stones en la intimidad de los cuartos, en casetes que circulaban como si fueran contrabando.



Leandro Padura, escritor cubano, recordó aquellas épocas. "Los discos de esas bandas entraban a Cuba de manera misteriosa; la gente los guardaba escondidos en papel de periódico y cuando se escuchaban en el tocadiscos "sentías como si estuvieras cargando dinamita".



Según Padura, a partir de los 60 "comenzó un lento proceso, no de promoción, pero sí de cierta aceptación de esa música, que ya se escuchaban en la isla a través de unos aparatos de radio rusos que captaban estaciones radiofónicas del sur de la Florida".



"En aquella época escuchar grupos como The Rolling Stones o The Beatles estaba en el borde de lo permitido social e ideológicamente", recordó Padura. La censura fue cediendo y en 2000 el entonces presidente Fidel Castro, develó una estatua de John Lennon en el barrio El Vedado de La Habana. "Lamento mucho no haberte conocido antes", dijo Castro por entonces, refiriéndose a Lennon.



Incluso, un año después Fidel Castro, vestido con su clásico uniforme, asistió a un concierto de la banda británica Manic Street Preachers, que había compuesto una canción al balsero Elián González, cuya historia se hizo célebre. El único antecedente con el que se puede ligar a los Stones con Cuba es una visita privada que Jagger realizó a la isla en octubre pasado.



Esto disparó las primeras especulaciones sobre una posible actuación del grupo en la isla, un concierto ahora confirmado que será el broche de oro a su gira ‘Ole Tour’ por América latina y sobre el que se filmará un documental.