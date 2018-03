Locura china: el club de una inmobiliaria contrata a Lavezzi por u$s 50 millones

El internacional argentino y mediocampista del París Saint-Germain (PSG) Ezequiel Lavezzi, de 30 años, dejará el club francés para incorporarse al Hebei China Fortune, informó ayer la edición digital del diario local "Le Parisien".

Según releva la agencia Efe, aunque aún no se ha hecho oficial, el medio da por cerrado la compra del jugador por una cantidad "inferior a una decena de millones de euros", para que Lavezzi, con contrato con el PSG hasta el próximo mes de junio, luzca la camiseta del club asiático, recién ascendido a la Chinese Super League.



"Las discusiones van por muy buena vía, pero no será oficial hasta dentro de varios días", indica "Le Parisien" citando a fuentes próximas del club que señalan que, aunque Lavezzi no volverá a jugar con el PSG, no abandonará la capital francesa "inmediatamente".



Ya habían trascendido ofertas por el futbolista de los principales equipos chinos, como el Shanghai Shenhua y el Beijing Guoan, los "Real Madrid y Barcelona de China", a última hora apareció el recién ascendido Hebei Fortune.

Si bien, obviamente al no haberse hecho pública la operación, todavía no se conocen las cifras del contrato, diferentes medios europeos están hablando que de piso el "Pocho" ingresará u$s 30 millones y de techo u$s 50 millones, por dos años.



El diario español digital El Confidencial asegura que en la decisión final de Lavezzi resultó fundamental la figura de Mr. Fu, vicepresidente del Hebei, quien viajó personalmente a París, donde estuvo casi una semana, para negociar cara a cara con el santafecino, que agradeció un gesto que resultó clave a la hora darles el "sí" definitivo, (además de la millonaria oferta, obvio).



Fundado en 2010 como Hebei Yilinshanzhuang y ubicado en Qinhuangdao (provincia de Hebei), al norte del país, en enero de 2015 la inmobiliaria "China Fortune Land Development" pasó a controlar la entidad, que cambió su nombre a Hebei China Fortune. Para lograr el ascenso, sus nuevos propietarios ficharon al DT Radomir Antic, que a destituido a los seis meses al no conseguir los resultados esperados. Entonces el veterano Li Tie se hizo cargó de la conducción y consiguió llevarlo a Primera División. A fines de enero dio el primer golpe de efecto al contratar al marfileño Gervinho, procedente de la Roma, por u$s 15 millones.



La Superliga china está batiendo récords de gasto. Con las últimas contrataciones ya han superado a la Premier League, desembolsando más de u$s 300 millones, destacándose la del colombiano Jackson Martínez (u$s 47 millones al Guangzhou Evergrande) y la del brasileño Alex Teixeira (u$s 56 millones al Jiangsu Suning)