Llegar ‘en buenas condiciones’ a la VTV puede costar más de $ 10.000

A mediados de este año, los automovilistas que tengan autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires deberán realizar por primera vez el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Este chequeo mecánico será obligatorio para todos automóviles con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros de uso y para motos con más de un año. En varios distritos, como en la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Tucumán, la verificación ya es un requisito desde hace años.



Entre los costos que se deben contabilizar para poner a punto el vehículo antes de pasar por la VTV oficial son varios. Son varios los talleres de la ciudad de Buenos Aires que ofrecen una revisión previa sin costo, especialmente para sus clientes, aunque en el caso de que se requieran arreglos, los costos pueden arrancar en los $ 338 por un cambio de bujías ($ 45 por unidad, más $ 158 por mano de obra).



Otros arreglos frecuentes pueden ser el cambio de pastillas de freno (delanteras más colocación) que cuesta unos $ 675 o el cambio de amortiguadores que, con promociones de cuatro al precio de tres y con mano de obra, pueden costar $ 3045 para un modelo Corsa, $ 4260 para una Kangoo (hasta 2012), $ 3969 para un Partner Berlingo o $ 3538 para un Peugeot 206. En tanto, el recambio de dos neumáticos para un Volkswagen Suran 2011 es de $ 5649, con alineación y balanceo incluidos.



Según ley de faltas 451, no portar certificado de la VTV equivale a una infracción de 150 UF ($ 975). Y la multa asciende a $ 3900 si el vehículo nunca la hizo o está vencida. El valor de la verificación aún no está definido, pero en la provincia de Buenos Aires –donde el trámite es obligatorio– es de $ 542,33 para los vehículos (de hasta 2500 kilogramos) y $ 162,70 para las motos. En octubre de 2012 se habían establecido los costos del trámite en $ 200 para autos y $ 80 para motos y fueron actualizados en julio de 2014 en $ 335 para autos y $100 para motos. Si un vehículo no aprueba el control técnico tendrá un plazo de 60 días para realizarlo nuevamente, y en forma gratuita.



En general, el chequeo incluye una revisión de la emisión de gases y ruidos, sistema de dirección, tren delantero, suspensión y frenos, estado de chasis, neumáticos y luces y elementos de seguridad y emergencia (cinturones y matafuegos).



Con todo, la VTV es un nuevo costo que los automovilistas deberán sumar a sus gastos habituales. En lo poco que va del año ya se registran varias subas: del 27% promedio en el impuesto de Patentes; en el costo de los parquímetros (que pasa de $ 3 a $ 4 la hora a partir del viernes); en los peajes en las autopistas 25 de Mayo, Illia y Moreno, del 25% en promedio para los próximos días. A lo que se suman las subas del 6% en las naftas registradas a principios de año y el aumento del 30% en el costo de renovación del registro: que pasó de $ 370 a $ 480 (más los $ 100 del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito).