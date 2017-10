Llegan al país los youtubers más disputados por marcas para llegar a adolescentes

Cual estrellas de rock o jugadores de fútbol profesionales, los Youtubers, Vloggers e "influencers" son las nuevas celebrities de los medios sociales. Con millones de seguidores y fanáticos entre el público adolescente, son parte de la "nueva cultura del entretenimiento" y las marcas los buscan para poder acceder a un público que se ha vuelto reacio a los medios tradicionales.

Elrubius, youtuber español de 27 años que tiene 25 millones de seguidores gracias a sus videos en los que prueba videojuegos, lanzó un libro que fue best seller (El Libro Troll), su propia revista de historietas, y factura más de 2,5 millones de euros al año.

El joven español se presentará mañana en el Club Media Fest, el festival de youtubers que se realiza en el predio ferial La Rural y espera convocar unos 35 mil asistentes, según los organizadores. Lo acompañan Alex, Manguel, Juan Jaramillo, Lyna y otros 30 referentes del fenómeno locales y de toda hispanoamérica.

Con entradas desde $ 800 hasta más de $ 3.000 si se trata de un "meet & greet", la jornada contará con presentaciones en vivo, workshops y paneles sobre "cómo generar contenidos atractivos para tu audiencia" o "herramientas para monetizar tus videos", todo matizado con DJs y música electrónica.

"Es el tercer festival internacional que presentamos en Argentina, y luego haremos una gira por Chile, México, Colombia y Perú", comentó a El Cronista José Massa, de Club Media Network. La compañía se dedica a administrar más de 600 canales de Youtubers, y asesorarlos en la "profesionalización" de su tarea. Massa, ex productor de los exitosos ciclos para adolescentes "Chiquititas" y "Verano del 98" por Telefé, creó la empresa en 2014 "cuando me dí cuenta de que los chicos ya no estaban en la tele ni en la radio, sino en los nuevos medios sociales", explicó. Fue uno de los mentores de Julián Serrano, el youtuber entrerriano que, con más de dos millones de seguidores, se convirtió en actor y llenó el teatro Ópera como cantante.

"Muchos piensan que un youtuber es un pibe que filma videítos con el celular diciendo pavadas, pero la realidad es que detrás de los más famosos hay mucho laburo de preparar guiones, filmar el video, editarlo, compartirlo,difundirlo, moderar los comentarios de los seguidores y seguir pensando ideas. Si bien cualquier chico o chica puede empezar en casa filmándose con el celular, los que se dedican a esto profesionalmente tienen que equiparse e invertir mucho tiempo".

Todo este esfuerzo tiene su rédito: Los youtubers argentinos que tienen entre uno y dos millones de seguidores, facturan al año entre $ 500 mil y $ 1.5 millones. Empresas como Coca Cola, Personal, Instagram y Facebook los esponsorean, y pagan por estar en sus canales entre u$s 5.000 y u$s 70.000 cada auspicio.

Los 30 youtubers que participarán en el Media Fest suman entre todos "unos 50 millones de seguidores jóvenes de habla hispana. Esto es más que toda la audiencia de los canales de TV paga en la región", apuntó Massa. Será momento de que los niños dejen de jugar con la pelota y se pongan a filmar con el celular.