Llega el Super Bowl, el evento más desmesurado del mundo del deporte

El domingo se disputará la versión número 52 del Super Bowl, nombre con el se conoce a la final del fútbol americano, un extraño deporte, suerte de rugby con cascos y armaduras inventado en Estados Unidos, en el que la pelota ovalada se pasa y se juega para adelante. Sus protagonistas serán los favoritos Patriotas de Nueva Inglaterra capitaneados por el mítico Tom Brady (esposo de la modelo Gisele Bündchen) y las Aguilas de Filadelfia. Comenzará a las 20.30 hs de la Argentina, será transmitido por ESPN y Fox Sports, y en el entretiempo actuará Justin Timberlake.

Cada año que se lleva a cabo este evento las cifras que se manejan a su alrededor son desmesuradas, exageradas.

Por empezar, el US Bank Stadium de Minneapolis (Minnesota), sede de los Vikingos con capacidad para casi 70.000 personas, costo más de u$s 1000 millones. Se estima que el encuentro generará u$s 400 millones para la ciudad, y a lo largo de su historia lleva una derrama económica en las localidades donde ha estado por u$s 3494 millones. Es la segunda ocasión en la que Minneapolis recibirá el Super Bowl, la anterior fue en 1992, en el Metrodome.

De acuerdo con The New York Times, esa vez 60.000 personas visitaron la ciudad durante ese fin de semana, que generaron u$s 45 millones (el ajuste de inflación equivale a u$s 75 millones). Ahora se esperan 125.000 visitantes y la firma Rockport Analytics estima que la mitad permanecerá en promedio cuatro días. El gasto medio de los turistas será de u$s 620 por día (el turista promedio invierte u$s 118). Los rubros son hospedaje, con 25%; retail, alimentos y bebidas, cada uno con 22%, y entretenimiento 10%.

La Federación Nacional de Minoristas estima que los estadounidenses desembolsarán alrededor de u$s 82 por persona durante el 4 de febrero, lo cual incluye comida, bebida, ropa, accesorios, etcétera. Los Millennials son los que más gastarán con u$s 118 promedio.

En total, el consumo de los aficionados en territorio estadounidense será de u$s 15.300 millones, lo que significa un alza de 8.3% en relación con 2017.

Es que las estimaciones de los expertos anuncian que los norteamericanos comerán durante el partido 1000 millones de alitas de pollo (un clásico); 14.000 millones de unidades de papas fritas y 3,5 toneladas de guacamole de palta. A esto hay que sumarle que los pedidos de pizzas aumentan un 350% con respecto al domingo en que más pizzas se venden en el año, hasta por lo menos unas 15 millones de cajas, datos que lógicamente implica un gran aumento en la ingesta de cerveza, que va alcanzar al menos los 1000 millones de litros.

De esta forma, cada persona ingerirá 2400 calorías promedio en algo más de tres horas; y el lunes siguiente se dispararán las ventas de antiácidos un 20%; un 10% de norteamericanos no va a ir a trabajar; y un 15% de los jefes tampoco. Estas cifras podrían ser nada si es que se consagran las Aguilas, equipo que nunca en su historia se quedó con el trofeo Vince Lombardi. Por cierto su canción de "guerra" es un tema de la película "Rocky", que también es de Filadelfia.

Las entradas para ver el enfrentamiento más esperado están agotadas hace rato, pero se pueden conseguir en una reventa cuyos precios puede ir desde los u$s 5000 hasta los $ 30.000.

Más de 150 millones de espectadores de 180 países verán el encuentro a través de la televisión, cuyos derechos se rotan entre NBC, CBS y Fox como parte de los contratos con la NFL. Esos acuerdos, que incluyen toda la temporada regular, se estiman en un valor combinado de u$s 3000 millones por año. En este sentido vale la pena mencionar que se vendieron más de 8,5 millones de televisores para la final, y los 30 segundos de publicidad cuestan u$s 5 millones, pero según los especialistas reditúan con creces.

Otro dato "escalofriante" es que generará apuestas por u$s 4800 millones, pero la mayoría ilegales, siendo sólo el 3% por vía oficial.