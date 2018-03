Ledesma se asocia con el gigante japonés Mitsui & Co para ampliar negocios

El mayor productor de azúcar y papel del país concretó la firma de un memorando de entendimiento con Mitsui Argentina, representante local de la trader e inversionista japonesa, Mitsui & Co., para desarrollar una "colaboración integral", no sólo en el país sino en todo el mundo.



Así lo afirmó Ledesma a través de un comunicado, en el que aclaró que el objetivo pasa por definir y desarrollar intereses mutuos "que abarcan amplias áreas de negocios".



Aunque todavía no están definidos puntualmente los sectores en que ambas compañías colaborarán, tal como afirmaron a El Cronista desde la empresa, para la agroindustrial argentina resulta una clara oportunidad de crecimiento a nivel internacional y de apertura de posibilidades. "Estamos en un proceso constante de innovación y diversificación, y con la complementación que nos ofrece Mitsui podremos profundizar más en ese proceso. Al mismo tiempo, nos honra que Mitsui haya visto en Ledesma un socio confiable y dinámico para reactivar sus negocios en la Argentina", afirmó Carlos Herminio Blaquier, presidente de Ledesma.



El interés de la multinacional japonesa por crecer con negocios en el país ya se había evidenciado el año pasado con la firma de un convenio con la agroindustrial Vicentin. En esa oportunidad, fue para adquirir unas 400.000 toneladas anuales de harina de soja a la empresa santafesina, con una extensión de cinco años. La presencia de ejecutivos de la talla de Msami Iijima, Presidente global de Mitsui & Co., Yasushi Takahashi, CEO de Mitsui USA y Shinji Tsuchiya, CEO de Mitsui Brasil, en las oficinas de Ledesma para la firma del convenio, confirma el renovado interés. En el encuentro también participaron Santiago Blaquier, Juan Pereyra Iraola y Federico Nicholson, miembros del Directorio de Ledesma.



Según explicó Hisashi Yamaguchi, Presidente de Mitsui Argentina, durante la última década la compañía cambió su modelo de un sólo negocio de transacciones comerciales a más inversiones orientadas a soluciones y servicios. "Por ejemplo, en la última década, la multinacional invirtió más de u$s 6000 millones en Brasil, u$s 4000 millones en Chile y u$s 1000 millones en México, cubriendo campos como energía, metales, distribución de gas, agricultura, alimentos, productos químicos, transporte urbano, transporte de carga, puerto, logística, maquinaria, soluciones IT e incluso educación", afirmó y agregó que "a nuestro pesar no hemos podido encontrar muchas oportunidades de negocios en la última década en la Argentina, pero ahora viendo el cambio de panorama de negocios somos muy optimistas".



Destacó también que esperan reactivar negocios y aumentar tamaños y volumen al nivel de lo que ahora tienen en Brasil. "Estamos muy honrados de tener este memorándum y seguros que seremos capaces de apoyar los desafíos que Ledesma tenga en nuevas áreas de negocio", afirmó Yamaguchi.



El conglomerado japonés cuenta actualmente con 138 oficinas en 65 países, con negocios en áreas diversas como metales, maquinaria e infraestructura, productos químicos, energía, alimentos e innovación, con activos por casi u$s 100.000 millones (e ingresos por u$s 42.100 millones). En el caso de Ledesma, además de azúcar y papel produce también bioetanol, frutas frescas cítricas y jugo, productos a base de maíz, carne, granos y energía.



Ambas compañías tuvieron récord de negocios de exportación de alcohol a Japón en los años 80 y 90, y actualmente exportan jugo de limón a Estados Unidos y Japón.