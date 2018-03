Las promociones y las cuotas impulsaron 20% la venta de pequeños electrodomésticos

La venta de electrodomésticos estuvo estable en 2015, porque el crecimiento de algunas categorías, como línea blanca y pequeños electrodomésticos, sirvieron para compensar la menor venta de otras categorías como informática y televisores, tras el Mundial de Brasil.

Línea blanca (lavarropas, heladeras) creció un 21,75% en unidades entre enero y noviembre del año pasado, según datos de la consultora GfK Retail and Technology, apalancada en el programa oficial Ahora 12 (de 12 cuotas sin interés) y, en el caso de heladeras, además por el Plan Canje.

Más llamativo es el caso de los pequeños electrodomésticos, que crecieron un promedio de 20,2% en los primeros once meses del año, hasta sumar 5,32 millones de unidades, según también GfK. En dinero el alza es aún mayor, de 74,9% interanual en igual lapso, como consecuencia de una suba promedio de 45,5% en los precios, en gran parte por la inflación, pero también por la aparición de más productos de mayor valor.

La categoría aporta ya el 26,5% de las ventas en unidades de todo el mercado de artículos para el hogar, frente el 22,2% de un año atrás. "En octubre creció mucho la categoría, frente a las demás, por el Día de la Madre", comentó María Leroy, Project Manager de Pequeños Electrodomésticos de GfK. De hecho, en ese mes aportaron el 36,3% del volumen vendido de electrodomésticos vendidas.

También porque las grandes cadenas de electrodomésticos promocionaron y difundieron más estos productos todo el año, al haber una mayor oferta, frente a otros artículos, como computadoras, que no contaban con demasiada variedad.

También algunos productos impulsan más la categoría que otros. Entre los que más crecieron, se destacan los pequeños hornos eléctricos, con un aumento de 65% en unidades entre enero y noviembre, contra igual lapso de 2014. "Son varios los factores. Si bien no reemplaza al microondas, es considerado un producto sustituto, que además es mucho más barato",explicó Leroy. De hecho, los microondas son uno de los pocos productos de la categoría que caen, un 2,7% hasta noviembre. También "incidió la mayor oferta de productos, con más jugadores y un mejor surtido", agregó la especialista. Esta categoría, que se inició con unos pocos productos de pequeño tamaño, de 18 a 25 litros, hoy cuenta con más oferta de mayor capacidad, de 32 y 40 litros. Y a los jugadores más tradicionales en el rubro, como Atma, BGH y Yelmo Ultracomb, se le sumaron otros como Ranser, Midea o Liliana, haciendo más atractiva la oferta.

También impulsan la tendencia las nuevas construcciones. "En la mayoría de los nuevos edificios sólo hay instalación eléctrica, no a gas, que impulsan la demanda", agregó Leroy. Algo que, a la luz de los últimos cortes de energía no parece ser una buena decisión.

Además de los hornos, también crecieron las sangucheras (44%), pavas eléctricas (42,5%), cafeteras (30,9%), productos para el cabello, como planchitas u onduladores (37,2%) y jugueras (24,9%), entre otros.

En cambio, además de los microondas, también cayó la venta de planchas un 0,5%, al no haber mucha oferta de modelos a vapor, las que más se venden.

Y un producto se destaca, si bien desde una base pequeña: las llamadas "batidoras planetarias", que crecieron un 120% pese a su alto precio, de $ 4.000 a $ 10.000, por su diseño, también muy promocionada en TV, con cuatro marcas principales y una oferta en ascenso.