Las gigantes tecnológicas apoyan a Apple y se enfrentan al FBI

Apple decidió plantarse firme ante el FBI y el mundo tecnológico salió en su apoyo, una actitud totalmente inédita y que crea un antecedente.

El organismo de seguridad de Estados Unidos intimó a la firma que hoy conduce Tim Cook a que altere el denominado System Information File (SIF), el software que usan los dispositivos, y crear uno nuevo para el iPhone de Syed Rizwan Farook, acusado de haber asesinado el 2 de diciembre pasado, junto a sus esposa a 14 personas en el Centro Regional Inland, en la localidad de San Bernardino, un hecho que la justicia local considera como un atentado terrorista.

Cook calificó el pedido del FBI como "peligroso, escalofriante y sin precedentes", y se negó a cumplir con la orden. El FBI acusa al gigante de tecnología de obstruir la investigación, mientras asegura que sólo quiere acceder a la información contenida en el iPhone del atacante. Cook dice que este mismo proceso luego se comenzará a aplica cada vez que la Justicia pretenda investigar otros teléfonos.

Ahora, otros gigantes del mundo tecnológico salieron en apoyo de la empresa de la manzana. Google, WhatsApp, Facebook y Twitter no ven con buenos ojos la intimación del FBI.

Sudar Pichai, el consejero delegado de Google, tuiteó que "forzar a las compañías a piratear podría comprometer la privacidad de los usuarios. Construimos productos seguros para proteger la información y damos a las fuerzas de seguridad acceso a los datos en base a órdenes legales. Pero eso es muy diferente de exigir a las empresas que permitan el pirateo de aparatos y datos. Podría ser un peligroso precedente", apuntó el directivo.

Desde Facebook también llegaron palabras de apoyo. "Condenamos el terrorismo y tenemos total solidaridad con las víctimas del terrorismo. Aquellos que busquen enaltecer, promover o planificar actos terroristas no tienen cabida en nuestros servicios", dijo Facebook en un comunicado.

"También apreciamos el difícil y esencial trabajo de los funcionarios de seguridad para mantener a la gente a salvo. Sin embargo, seguiremos luchando agresivamente contra los requerimientos para que las empresas debiliten la seguridad de sus sistemas. Estas demandas crearán un precedente atemorizante y obstaculizarán los esfuerzos de las empresas para asegurar sus productos", agregó.

Por su parte, el jefe de Twitter, Jack Dorsey, también expresó su apoyo a Apple. "Respaldamos a Tim Cook y a Apple (gracias por su liderazgo)", escribió en su cuenta de Twitter.

Las autoridades quieren que Apple desarrolle una solución tecnológica que le permitiría intentar miles o millones de contraseñas hasta desbloquearlo. La empresa se resiste a hacerlo. "El gobierno indica que esta herramienta se podría usar solo una vez, en un teléfono. Pero eso, simplemente, no es cierto", Tim Cook. En la otra vereda, el director del FBI, James Comey, afirmó que "San Bernardino es una investigación muy importante. Todavía tenemos un teléfono de uno de esos asesinos que no hemos podido abrir".