Las franquicias buscan nuevos mercados

Para Marcelo Salas Martínez, la Argentina tiene por delante una gran oportunidad de desarrollar sus marcas en el exterior. Pero no es cuestión de mirar sólo Estados Unidos, sino pensar en países no tradicionales para las marcas locales, como Centroamérica o Europa del Este. "Los argentinos tenemos marcas muy interesantes. Hay que volver a agarrar el maletín y salir a vender y dejar de mandar tanto e-mail. Hay una enorme posibilidad", destacó el empresario. A nivel local, las franquicias también vienen en alza. Según Salas Martínez, de 2013 a 2015 el rubro franquicias dio más empleo que las automotrices y representó más de dos puntos del PBI. Destacó que para abrir una franquicia que arranca en los u$s 1000 y puede llegar hasta u$s 1 millón, como las de comidas rápidas. En el caso de Café Martínez la inversión requerida es de u$s 120.000.