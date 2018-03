Las empresas modifican presupuestos para otorgar a sus ejecutivos aumentos superiores al 30% este año

Los números con los que las compañías cerraron sus previsiones para 2016 en diciembre del año pasado pasaron rápidamente a la papelera de reciclaje. Casi la mitad de las empresas ya modificaron –o tienen previsto hacerlo– sus presupuestos de ajuste salarial para este año.

El dato surgió de un sondeo realizado por especialistas de la consultora PwC Argentina entre referentes del área de Recursos Humanos de empresas de todo el país, que se presentó como un adelanto de la llamada ‘Encuesta de Remuneraciones y Beneficios’ que será publicada completa en mayo.

Según el relvamiento de PwC Argentina, en agosto de 2015, el porcentaje de suba presupuestado para los empleados fuera de convenio –entre ellos profesionales y ejecutivos– era del 30% anual, aproximadamente. Estos números se encuentran hoy en plena revisión. También está en consideración la frecuencia de los ajustes: algunas empresas están definiendo si continúan realizando los incrementos salariales a su personal dos veces al año o si lo dividen en tres tramos.

"Hasta el momento, la mayoría de las empresas otorgaba dos ajustes al año. En este sondeo, el 19% nos informó tener previsto modificar la frecuencia, y observamos entre ellos una tendencia de pasar de dos a tres ajustes al año. Vamos a ver que nos informan en la encuesta, si finalmente se incrementa el número de empresas que otorgan tres ajustes al año", destacaron desde Pwc.

Bernardo Hidalgo, presidente de la consultora Hidalgo & Asociados, coincide en esta visión de un panorama de mayor incertidumbre que lleva a las empresas a revisiones constantes de sus presupuestos, originalmente cerrados en noviembre o diciembre de 2015.

"Las estimaciones de inflación, que en un primer momento estaban al torno al 30%, hoy están en un 35% o más, lo que obliga a los empresarios a abrir las etapas de ajuste. Vamos a estar frente a un año de una inflación muy importante", señaló el especialista.

Así, muchas empresas volverían a un modelo más parecido al de 2013 y 2014, donde los aumentos para el personal fuera de convenio se otorgaron en varios tramos anuales. "En 2014, el 65% de las compañías dio aumentos en tres veces, mientras que 2015 se caracterizó por volver a hacerlo en dos veces por año. Pero ahora se está volviendo a pensar en tres veces –precisó Hidalgo–. Se espera que de esos tres tramos, los primeros aumentos sean de 15% a 20% e iguales para todos. Mientras que los segundos y terceros puedan estar más vinculados a el mérito o desempeño de cada empleado".

Durante 2014 y 2015, los porcentajes de aumentos proyectados estuvieron entre el 28% y el 30% y finalmente cerraron en un 31%, lo que no estuvo tan alejado de los previsto. Sin embargo, este año, también se pensó en un 30% de aumento, pero el número quedó rápidamente descartado cuando se dispararon los indicadores de inflación. "Con un aumento sostenido de la inflación, no hay tanta previsibilidad. En octubre se puede estar frente a otro país", concluyó Hidalgo.

Con todo, la inflación no es la única variable que lleva a realizar cambios en las decisiones tomadas. También influyen los aumentos que recibe el personal sindicalizado, ya que se busca evitar que haya porcentajes de aumentos diferentes para empleados dentro y fuera de convenio que conviven en una misma compañía.

"El personal de convenio de empleados de comercio cerró un acuerdo por 20% de aumento por seis meses y sentó las bases para una nueva negociación en el segundo semestre", subrayó Hidalgo.