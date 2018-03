Las búsquedas de profesionales y ejecutivos crecieron en los primeros meses del año

Para el sector público y la base operativa de las empresas, el comienzo del año estuvo marcado por los despidos de personal y la reaparición de la palabra "desempleo" en la agenda. Sin embargo, el segmento de profesionales y ejecutivos parece ir a contramano: las búsquedas crecieron y el mercado se mostró incluso más dinámico que en veranos anteriores.

"A diferencia de otros años, sorpresivamente, en enero y en febrero hubo más volumen de búsquedas. En general, se da por diferentes proyectos que ya empiezan a concretarse y por la rotación natural que se dio en el mercado. En los primeros meses del año, hubo un aumento en búsquedas desde mandos medios, altos y jóvenes profesionales hasta analistas. Y se dio en todas las áreas", señaló Guido Biagioni, consultor senior de Page Interim. El especialista advirtió que en el caso del sector privado los despidos afectaron especialmente a la base operativa de las empresas.

"El empleo profesional, privado y formal, es un segmento laboral más chico que está en mejor situación. Para este año, la proyección es positiva, pero no exenta de alguna turbulencia puntual. Seguramente en el segundo semestre esté más claro, pero la perspectiva es moderadamente optimista", indicó Matías Ghidini, gerente General de la consultora Ghidini Rodil. "Hay una sensación de que va a mejorar y las empresas buscan recuperar el talento. En los años que pasaron, las compañías no stockearon talento y sólo se dedicaron a cubrir demandas específicas. Nadie dijo me preparo para dar un gran salto", agregó.

Una novedad del verano 2016 es que varias compañías salieron a cubrir los puestos de profesionales y ejecutivos que decidieron dar el paso del sector privado al Estado. "Vemos un impacto de vacantes de personas que se fueron moviendo al sector público, desde analistas hasta cargos directivos y no sólo por una red de referidos sino por procedimientos formales de búsquedas", explicó Biagioni.

Para Ghidini, en el pasaje de profesionales del sector privado al público también hubo algo de moda. "No es un perfil para cualquiera. Una cosa es una persona que está cerrando su carrera y hace el cambio y otra un profesional que recién comienza", advirtió Ghidini.

El sector que sigue liderando la demanda de profesionales es tecnología, según datos de Ghidini Rodil, seguido por laboratorios y consumo masivo. El cambio de Gobierno, en tanto, reactivó otros sectores que estaban paralizados, como agroindustria. También hay algunos casos negativos, como automotriz y oil & gas que hoy expulsa profesionales. "Más allá de estos casos, en general sigue habiendo una demanda alta. Tomando como base que 2015 fue un año activo, los primeros meses del año mantuvieron esta tendencia. Las empresas arrancan con un nuevo presupuesto y empiezan a activar lo que tenían freezado", advirtió Ghidini.

Además, durante el primer trimestre del año, muchas compañías ponen en marcha distintas alternativas de reclutamiento de personal como, por ejemplo pasantías, posiciones temporales y programas de jóvenes profesionales.