Lanzan el smartphone más barato del mundo: u$s 3,7

La empresa india Ringing Bells, fundada el pasado año, presentó ayer su teléfono inteligente Freedom 251, el más barato del mundo, que se comercializará a 251 rupias, que equivalen a unos u$s 3,7.

El dispositivo, que se puede adquirir a partir desde hoy en India a través de una página web creada para el producto, fue presentado al público en un evento en Nueva Delhi, según informó la agencia EFE.

El teléfono cuenta con una pantalla IPS de 4 pulgadas con resolución HD, un procesador de cuatro núcleos, 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna (ampliable a 32 GB con una tarjeta Micro SD).

Según explica en la página web, el Freedom 21 tiene una batería de 1.450 mAh, una cámara posterior de 3,2 MP con enfoque automático y otra frontal de 0,3 MP. La compañía asegura que el celular, que funciona con sistema operativo Android 5.1 Lollipop, viene con garantía de un año.

Con base en la ciudad de Noida, Ringing Bells fue creada en 2015 y se encuentra en plena expansión con la búsqueda de distribuidores en cada uno de los más de 600 distritos de la India, según datos de la compañía. En su página web cataloga únicamente tres modelos diferentes de teléfonos, todos ellos agotados, y uno de cargador de baterías. Su misión, dice, es hacer "productos con tecnología futurista de la más alta calidad y mejor servicio al menor costo de propiedad".

En India se consiguen modelos baratos de smartphones, muchos de ellos chinos, aunque los fabricantes locales no paran de ganar terreno, con modelos que se venden a menos de u$s 20. India es el segundo mayor mercado mundial de celulares, con 1.000 millones de usuarios.