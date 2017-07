"La sustentabilidad nos da una gran ventaja competitiva"

¿Qué tiene en común una empresa como la de ustedes con la chef Narda Lepes?

–Tiene muchos puntos en común. El plan de vida sustentable que tenemos nosotros es un plan central del negocio, cubre diferentes áreas. Llevó algunos trabajar en que la articulación esté alejada de la confusión con la responsabilidad social empresaria. Es otra cosa, y está basado en tres pilares. Uno era desacoplar el crecimiento de la compañía que, obviamente nosotros intentamos, del impacto ambiental. El segundo tiene que ver con mejorar la calidad de vida de millones de personas, y acá interviene la nutrición, y ahí se relaciona con Narda Lepes. Nosotros vendemos alimentos y nos importa mucho ese capítulo. Y el otro tiene que ver con mejorar los medios de vida de cientos de millones de personas que están vinculados a nuestra cadena de valor, y que podemos prestarle algo de atención, que tiene que ver con quienes nos proveen materias primas, incorporamos un sistema de cultivos sustentables, los cuales nosotros mejoramos el rendimiento de ellos teniendo otro retorno, y conservamos el planeta, evitamos la deforestación y la degradación de los suelos, a través de la disposición de residuos.



–Mencionó primero que uno de los pilares era desacoplar el crecimiento de la compañía, ¿Por dónde se desacopla?

–El primer punto tiene que ver con cómo nosotros logramos reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y esto viene desde la cadena hacia atrás, para eliminar la deforestación y los cultivos no sustentables en nuestras propias fabricas, que tienen que ver con los procesos de producción, que son procesos cada vez más limpios, de menor impacto, y la cadena logística. El cambio hacia unidades híbridas, la localización de plantas, un montón de factores. Y la parte final tiene que ver con el consumo, el uso de nuestros productos racional por parte de los consumidores y la disposición final de los envases que nosotros tenemos.



–Y respecto al crecimiento de la compañía que mencionó, ¿estos esfuerzos no implican mayores costos?

–No necesariamente. La compañía tiene 150 años, y en su ADN siempre estuvo que el objetivo del negocio era mejorar la calidad de vida de las personas. Empezó con un jabón en Inglaterra en la revolución industrial, en un momento donde el fundador descubrió que una necesidad insatisfecha era la higiene de una clase emergente que era la trabajadora, los "blue collar", que comenzaban a trabajar en una industria que era incipiente. Yendo a la pregunta, el costo de la investigación, la inversión en nuestras plantas, en procesos, tiene buenos retornos, es decir, la sustentabilidad, per se, es un buen negocio.



–¿Cómo sería, en cifras?

–Ahora, ya después de seis años de haber lanzado este plan, los retornos han sido muy interesantes. Principalmente, en la antigua forma de ver el negocio, que es en el estado financiero del negocio ahí se da un impacto positivo, pero si lo vemos en otros estados que tiene que ver con el impacto ambiental con los derechos humanos también pensamos que hay impactos muy positivos, se autofinancia la sustentabilidad.



–¿Cómo es eso?

–Todas las inversiones en sustentabilidad tienen un impacto muy rápido. La sustentabilidad per se tiene el objetivo de reducir los desperdicios. Por ejemplo, hace dos años se logró reducir la generación de basura en todos nuestros sitios productivos del mundo a cero. Esa reducción, que se logró en el lapso de tres o cuatro años, nos da una ventaja competitiva importante y, aparte, un ingreso importante, porque antes disponer de la basura implicaba costos, el no tener que hacerlo genera una rentabilidad directa. En estos seis años hemos logrado una reducción de costos cercano a 700 millones de euros, lo cual claramente indica que es un buen negocio.



–¿Y cuánto cuesta hacerlo?

–Es que es un buen negocio por que las marcas que tienen un propósito sustentable tanto del aspecto social como del medioambiente, crecen a mayor velocidad que las marcas que no lo tienen. El 60% del crecimiento de la compañía en 2016 provino de marcas que tienen declarado el objetivo sustentable. Y estas marcas crecen un 50% más que las otras, obviamente, por decisión de los consumidores



–¿Y los consumidores cómo se integran a esa cadena?

–Si tomamos Dove, es una marca que se encarga de mejorar el autoestima de las chicas adolescentes para poder lidiar mejor con el concepto de belleza y, de alguna manera, liberar su potencial para desarrollarse en la vida. Dove esa es la pata social que desarrolla, pero por otro lado, con los desodorantes compactos, reduce el impacto en la atmósfera en forma significativa. Otra marca es Vin que tiene como propósito social darle acceso a las personas a baños sanitarios razonables, pero, además, la botella lleva un 25% de plástico menos que cualquier otra botella.