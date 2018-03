La situación de los 220 empleados de Sol es muy particular. Apenas estalló el conflicto una parte de la plantilla había sido dada de baja, aunque luego se decidió reincorporarlos, aunque con una licencia hasta fines enero. Se esperaba que para ese entonces ya estuviera definida la venta de la compañía, aunque eso no ocurrió, por lo que ahora los trabajadores no concurren a sus puestos de trabajo ya que se trata de una firma que no opera. Desde que comenzó el conflicto la intención de la cartera laboral es que los 220 empleados se tomen vacaciones cuanto antes para que los nuevos dueños puedan ya contar con todo el personal a disposición en los primeros meses de operaciones, aunque esta opción fue descartada esta semana por los gremios, tal como había ocurrido hace un mes.