n Mientras se prepara para comenzar a fabricar en la planta de Santa Isabel, Córdoba, la primera pick up de gran porte, Renault lanzó al mercado la Duster Oroch. Con una preventa de 1500 unidades y más de 600 suscripciones de Plan Rombo, la automotriz frances ingresa de este modo en el segmento pick up con modelo doble cabina. Es una camioneta única en su categoría, que posee cinco plazas y cuatro puertas, y que es derivada del segmento C.