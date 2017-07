"La presión impositiva y dólar bajo dificultan la estructura productiva del país"

A 20 años de su lanzamiento, la marca creada por Jazmín Chebar suma 21 locales, presencia en la Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México, Paraguay y los Estados Unidos, y ventas anuales promedio de $ 1 millón por metro cuadrado. Claudio Drescher creador de firmas emblemáticas como Caro Cuore o Vitamina se asoció con la diseñadora en los turbulentos meses de la crisis de 2001, a la que vio como una oportunidad.

Y meses después estaban inaugurando locales en Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Palermo Viejo y Unicenter. "Que una diseñadora se convierta en marca con una presencia tan fuerte no es muy usual. Es un camino que marca la capacidad que tenemos los argentinos de hacer cosas. En un mundo globalizado si hacés más de lo mismo trascender se hace imposible", se enorgullece Drescher.

¿Qué balance hacen de la primera parte de este año, con caída del consumo?

Tuvimos un 2016 muy difícil y un 2017 un poquito más difícil. A todos nos preocupa cuál es el rol que va a tener la industria en la Argentina y esta industria específicamente. Jazmín tiene un grupo de clientas muy firme. La marca ha tenido un año donde ha cumplido sus pronósticos, que eran más conservadores que en la época de expansión del consumo interno. Pero no nos gusta, obviamente, una situación de tanta retracción del mercado interno.



¿La apertura de las importaciones es la principal preocupación de la industria?

La principal preocupación es el consumo interno, que está sometido a niveles de baja bastante importantes. El segundo tema, que tiene que ver con la importación o las compras al exterior, está relacionado con que no hay una política clara en relación a lo que va a suceder, hay ciertas contradicciones sobre si se va a abrir la economía o no; lo que representa una incertidumbre que complica dar pasos estratégicos. Por otro lado, que la valuación del dólar esté en una situación de desfasaje hace que el producto nacional sea aún más caro. Si a la alta presión impositiva se le suma un dólar excesivamente bajo, la mercadería importada o del exterior aparece como más barata. Eso acrecienta las dificultades de la estructura productiva en la Argentina.



¿Por qué es cara la ropa en la Argentina?

La Argentina es cara en todo. Hay un desfasaje del dólar del 30% y eso distorsiona la realidad. Si estuviera en un nivel de $ 21 o $ 22, todo parecería más acorde. Y la producción de la Argentina es estructuralmente cara. Los precios se distorsionan tanto para un tubo de acero sin costura como para un sweater. Hay una estructura impositiva muy fuerte que presiona mucho sobre aquellos que pagamos. Un tercio de la Argentina banca el funcionamiento del Estado.



¿Cómo los afecta esta incertidumbre?

Un empresario tiene siempre una cosa de optimismo. Hoy estamos planificando el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019 porque en las colecciones exclusivas, el desarrollo de las telas y de las estampas se hace un año y medio antes. Tenemos la expectativa de que se encuentre el camino. Hoy no está. Que, además de las buenas intenciones, encuentren un camino que represente para la Argentina una posibilidad cierta de desarrollo industrial e integral de su economía.



¿En una economía abierta, la industria textil puede ser competitiva?

Tenemos que analizar cómo hacerlo. Algunos analistas dicen que la industria de la indumentaria representa un problema y yo creo que es una oportunidad. La Argentina no es eficiente en la mayoría de los sectores industriales. La indumentaria es una industria que genera mucho trabajo, mano de obra y valor agregado y, por otro lado, emplea a muchas mujeres. Desde todo punto de vista, es una industria a la que el Estado y los gobiernos deberían darle un impulso enorme. Una tonelada de soja se exporta por u$s 370 y una tonelada de ropa diseñada por Jazmín Chebar a u$s 70.000. Y no es un tema de que el salario acá sea alto y esas cosas que se repiten. Portugal, por ejemplo, está viviendo un renacer de la industria de la indumentaria y el salario es de 1600 euros. Y ellos han aumentado sus exportaciones casi 10 veces.



¿Se podría hacer en la Argentina?

Podríamos hacerlo mismo, pero con una política de Estado con créditos que favorezcan a los emprendedores, facilite la exportación una política cambiaria previsible. La Argentina es un país de un mercado muy pequeño donde sí o sí tenés que exportar. No tenés una economía de escala para hacer lo mismo que hace H&M, que produce en el Sudeste asiático 60.000 prendas de un solo color de un sweater. Nosotros estamos en 600. Se habla del fast-fashion pero si miramos a las marcas de precio alto y de calidad también les va bárbaro. Hay espacio para que la Argentina tenga un compromiso y un desarrollo de su actividad.