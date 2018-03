La ‘nueva’ Ley de Medios también impulsará un road show de compra y venta de canales, radios y cables

Los cambios a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital podrían habilitar un road show de empresarios interesados en comprar o vender canales de televisión abierta y de cable y radios FM y AM. Es que con las modificaciones a ambas normas ya no hará falta presentar planes de adecuación y se quita el cepo a posibles cambios accionarios. Con la publicación, el lunes pasado en el Boletín Oficial del Decreto 267, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que preside Miguel de Godoy, se modificaron siete artículos de la Ley de Medios y otros de la Ley Argentina Digital. Varios permiten impulsar eventuales operaciones, como los artículos 41 y 45. El primero indica que las licencias son transferibles "a personas que cumplan con las condiciones de admisibilidad establecidas para su adjudicación". Ya eran intransferibles pero con algunas excepciones. El segundo fija nuevas reglas para la cantidad de licencias. En el orden nacional, se lleva de 10 a 15 cuando sea TV abierta o radio; y en el orden provincial, no podrá exceder las cuatro licencias.

Otro artículo, el 54, permite que las acciones de las sociedades puedan comercializarse en el mercado de valores en un total de 45%. Hasta ahora, solo podía hacerlo un 15%.

Los cambios a la ley Argentina Digital también impactan en las autorizaciones del Estado sobre operaciones que impliquen cambio de titularidad, venta parcial o total. Se establece que los licenciatarios deberán obtener aval del Enacom para cualquier modificación cuando impliquen la pérdida de control. Una operación a la que le impactaría este cambio es la compra de Nextel por Cablevisión.

Estas variantes decretaron especialmente la muerte de la Ley de Medios, tal como había sido planteada por el kirchnerismo en 2009, cuando logró que la norma fuera sancionada por el Congreso con el objetivo de obligar a 21 grupos periodísticos a desprenderse de varios de sus activos. En ese momento se deberían haber puesto en venta más de 330 medios entre licencias y frecuencias de radios AM y FM; canales de TV paga y abierta, y servicios de suscripción por abono. Sin embargo, diversos planteos judiciales en especial impulsados por el Grupo Clarín, lograron frenar el avance K en el mundo de los medios audiovisuales.

Ahora no harán falta planes de adecuación, ni amenazas políticas para encarar eventuales cambios de manos. La libertad de acción para comprar o vender hará de palanca. De hecho, según fuentes del mercado consultadas por El Cronista, varios grupos aprovecharán el escenario para reducir sus estructuras. Un caso es Clarín, que analiza poner a la venta algunos de sus medios del interior, donde opera radios y canales en Bariloche, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Otro caso es el del grupo Vila-Manzano, dueños del operador de cable Supercanal. Había presentado un plan de adecuación que dividía sus empresas entre socios y familiares. Ahora, en el mercado aseguran que puede ser visto como un "activo atractivo" para el multimillonario mexicano Carlos Slim, dueño de la operadora de telefonía celular Claro y dispuesto a desembarcar en el sector de medios. También se sostiene que podría estudiar una posible compra, es Telecentro, propiedad del político peronista Alberto Pierri. Se asegura además que Cristóbal López quiere ampliar su imperio mediático, apuntalado en C5N, con la adquisición de alguna radio y hasta de un medio gráfico. El dueño del Grupo Indalo logró que la Afsca la aprobara la compra de los ex medios de Daniel Hadad, casi un par de semanas antes de las elecciones presidenciales que decretaron la derrota de Daniel Scioli. El propio Hadad suena con intenciones de volver. El dueño del portal Infobae ya cumplió con el período de "no competencia" que había firmado con Cristóbal López al vender sus radios y el canal de noticias en abril de 2012.

Se especula también hasta con que tanto Telefónica como Telecom puedan mirar "con interés" algunos medios audiovisuales para acelerar sus procesos de desembarco en un sector en el que tenían limitaciones legales a la hora de invertir.

Ahora, solamente hará falta que la operación tenga OK de ante las autoridades antimonopolio. Si pasa este filtro, ocupado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), no habría grandes impedimentos.