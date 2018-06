La liquidación de divisas de junio ya supera los u$s 2500 millones

Tras anunciar, el mes pasado, que la liquidación de divisas del agro había comenzado una recuperación, al incrementarse un 21,8% en mayo respecto al mes anterior, la proyección para el período actual es de un nuevo aumento. Tal como explicaron desde CIARA-CEC hasta el martes de esta semana, previo al feriado nacional, la liquidación acumulaba un aproximado a los u$s 2500 millones, ya por encima de los u$s 1677 millones de mayo. "Tiene que ver un poco con la estacionalidad del ingreso de divisas por la cosecha gruesa y otro por una contribución a la estabilidad cambiaria que adoptó el sector de acelerar las exportaciones. Todavía los productores tienen alrededor de 20 millones de toneladas que no se han vendido", comentaron desde la entidad.

El compromiso del sector pasa por inyectar a la economía más de u$s 4000 millones entre los meses de junio y julio. Hasta mayo el monto liquidado desde comienzos de año asciende a u$s 7734 millones.