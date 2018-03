La inflación favorece las ventas locales de los grupos chilenos

Dos de los principales grupos chilenos lograron recuperar terreno en el negocio argentino. Pero no lo hicieron gracias a una política comercial exitosa sino a los elevados niveles inflacionarios que sufre la economía local. Ocurre que los ingresos de Falabella y Cencosud en el país crecieron 40% el año pasado con relación a 2014, aunque en el mercado chileno se explica que esta fuerte suba se encuentra atada al constante aumento del costo de vida local. Según le dijo Claudio Ormazábal, analista de Euroamérica, al Diario Financiero de Chile, las causas de que ambos conglomerados hayan evidenciado semejante nivel de crecimiento en sus ventas durante 2015 se deben principalmente a "la alta inflación argentina, la que estuvo sobre el 20%".

En tanto, Sebastián Hartmann, analista de inversiones del departamento de Estudios Security, comentó que "las expectativas son que la inflación comience a reducirse en 2017 por lo que estas tasas de crecimiento deberían desacelerarse". También señaló que producto de la inflación no deberían entrar nuevos actores al mercado argentino.

A lo anterior se suma que las compañías ya cuentan con esta línea de negocios consolidada en el mercado local, por lo que se han enfocado en rentabilizar operaciones más que en la apertura de tiendas.

En el caso de Falabella, que cuenta con ocho locales en Argentina, los ingresos llegaron a u$s 299,3 millones en 2015, un incremento de 47,7% respecto de 2014, cuando las ventas totalizaron u$s 202,6 millones.

Según argumenta Enrique Gundermann, gerente general Corporativo de Sodimac, entre los factores que respaldan estos resultados se cuentan la evolución en el conocimiento particular del cliente y el hecho de que se implementaron avances en cuatro programas de mejora de la operación: logística, sala de ventas, línea de cajas y back office de las tiendas. En el caso de Cencosud, que cuenta con 50 tiendas, sus ingresos alcanzaron los u$s 1283 millones, un alza de 31,5% ante igual período del año anterior. En tanto, el same store sale (SSS) de Sodimac llegó a 37,7%, mientras que Easy registró una subida de 30,2%. "El SSS continúa con altos niveles de demanda a pesar de las temperaturas más bajas de lo normal a principio de temporada y el efecto pre-elecciones", reconoció Cencosud en un informe.