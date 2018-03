La inflación escolar: los libros de textos suben hasta un 30%

Es "el" tema de todos los padres durante el mes de febrero: hacer cuentas, anticipar y ahorrar lo más posible en las compras escolares. A pocas semanas del comienzo de clases –previsto para el 29 de febrero en la ciudad de Buenos Aires– para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas los cálculos incluyen no sólo los gastos en útiles, uniformes y cuotas con aumento, sino también el desembolso en libros escolares, uno de los ítems más costosos. Las nuevas listas de precios todavía no se conocen, ya que la mayoría de las editoriales demoraron las entregas a las librerías.

Sin embargo, en varios locales de textos escolares consultados por El Cronista, estiman que las subas rondarán entre el 10% y el 30% según los distintos tipos de libros (para primaria, secundaria o de actividades). "Este año están un poco atrasados con las entregas. Tendrían que haber llegado a principios de febrero. Los padres están consultando ya desde fines de diciembre, pero muchas veces las escuelas piden novedades que aún no tenemos", explicaron en la Librería del Alumno, en el barrio de Congreso.

Los libros escolares –sin incluir literatura infantil o juvenil– representan el 7% de la producción editorial local, según los últimos datos actualizados de la Cámara Argentina del Libro, de 2014, en base a la Agencia Argentina de ISBN.

En promedio, los libros de texto cuestan $ 200 para los cursos de primaria y $ 250 para los usados en la escuela secundaria. En general se piden como mínimo unos cuatro textos por alumno, sin contar los de lengua extranjera, que son importados y cuentan con un precio promedio más elevado, de entre $ 300 y $ 500.

En las librerías aseguran que los libros usados son cada vez más buscados por los padres. "Se trabaja bastante pero no todos los libros usados son vendibles. Nosotros trabajamos solamente con los textos de secundaria porque los de primaria vienen cada vez con fichas para recortar y completar", explicaron en la librería. También hay ventas en plataformas de compra online como Mercado Libre o grupos de intercambio de libros en Facebook.

"Las entregas están atrasadas, pero esperamos que los libros estén a partir del 15 de febrero. Este año no tenemos mucha idea de cuál será el porcentaje. En años anteriores venía siendo de 18% pero ahora no sabemos. Pero de todas formas ya estamos vendiendo algo porque algunas escuelas, no la mayoría, cuando cierran el ciclo lectivo entregan el boletín y la lista de útiles y libros para el año próximo", explicaron en la librería Kirker, otra de las principales en el rubro de textos escolares. También reconocieron que aumentó la demanda de libros usados, pero que la editoriales relanzan sus ediciones con cada vez más frecuencia, con cambios grandes o mínimos, pero que obligan a comprar la nueva edición.

Los alumnos de las escuelas públicas, en tanto, cuentan con acceso gratuito a los libros de textos que durante los últimos años fueron entregados por el Ministerio de Educación, a través del "Operativo Nacional de Entrega de Textos Escolares", que el año pasado anunció una distribución de 6,4 millones de libros con una inversión de más de $ 431 millones de pesos.

Los útiles, otro rubro con peso en la canasta escolar, arrancaron con aumentos de alrededor del 30% en comparación con febrero de 2015, según la Cámara de Papelerías, Librerías y Afines (Capla).