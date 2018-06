La firma ABB invertirá u$s 14 millones en nueva oficina y planta

La compañía suiza ABB inauguró su nuevo edificio corporativo en la esquina de Chile y Paseo Colón, San Telmo, con una inversión de u$s 2 millones. En la ocasión, su country manager, José Paiva, anunció que antes de fin de año la firma trasladará su planta industrial de la localidad de Valentín Alsina al parque industrial Plaza Logística Echeverría, en El Jagüel, donde hasta el momento lleva invertidos u$s 4 millones y tiene previsto desembolsar u$s 8 millones más en los próximos 10 años.

Presente en el país desde hace 95 años, ABB tiene 850 empleados y dos plantas productivas: la de Buenos Aires, donde fabrican equipos de medio voltaje para industrias, y otra en Bella Vista, Tucumán, donde elaboran interruptores eléctricos hogareños. Parte de la producción se exporta, y la firma importa robots para industrias, generadores y transformadores para energías renovables y cargadores para autos eléctricos, como los que se están instalando en las estaciones de servicio YPF, que permiten cargar las baterías de un vehículo en diez minutos.

"El motivo de las inversiones en nuestro edificio corporativo y la planta industrial es adecuarnos a los mayores requerimientos de productividad y eficiencia", comentó Paiva. "Creemos que más allá de los altibajos, la economía se va a estabilizar y hay un gran potencial de crecimiento. La empresa ha estado en Argentina por casi 100 años y su apuesta es al largo plazo", destacó.

Desde las nuevas oficinas, en un emblemático edificio de fines del siglo XIX donde funcionaron una imprenta de billetes y el Archivo del Ejército, se controla en forma remota el funcionamiento y consumo energético de los equipos industriales de clientes de ABB en todo el país.