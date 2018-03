La caída mundial del precio del petróleo impacta fuerte en los negocios de Tenaris

En tiempos de crisis para la industria petrolera mundial y la debilidad de los precios del crudo, la multinacional argentina Tenaris no escapa a las consecuencias negativas que este escenario tiene para las empresas proveedoras del sector de hidrocarburos.

El holding sufrió una drástica reducción de su rentabilidad durante el primer trimestre del año, con una ganancia total por $ 28 millones contra $ 254 millones de igual período de 2015. Es decir, el mayor productor global de tubos de acero sin costura para petroleras, pagó u$s 0,02 por acción, considerado por los analistas como "un resultado decepcionante en la comparación interanual" ya que en 2015 había pagado u$s 0,22 por acción.

Y las perspectivas tampoco son alentadoras para el holding con sede en Luxemburgo. Según detalla Tenaris en un informe enviado a la Bolsa de Comercio, "nuestras ventas y márgenes en los próximos dos trimestres serán afectados por bajas en los volúmenes y precios, reflejo de una menor actividad de perforación, la finalización de las entregas para importante proyectos de ductos en América del Sur y el grave contexto actual de precios".

Es que si bien en los últimos tiempos el precio del petróleo se incrementó respecto de su valor de enero y hoy se ubica en torno a los u$s 45 por barril, para que las petroleras vuelvan a pensar en mayores inversiones harán falta sostener costos del crudo más altos que el actual durante algunos meses. "La actividad de perforación sigue descendiendo en América del Norte y el resto del mundo y el número de equipos en actividad en Estados Unidos y Canadá alcanzan los niveles mínimos de posguerra", agrega. También hace referencia al "fuerte aumento en los costos del acero y la materia prima" ocurrido en febrero, en comparación con la reducción de los precios de los tubos "debido al consumo reducido y presiones derivadas de excedentes de inventarios".

En América del sur, sus ventas cayeron debido a una menor actividad de perforación en Argentina y Colombia. Para Tenaris, cuyas acciones cotizan en Buenos Aires, Milán y Nueva York, se trata de una situación insostenible. Sus ejecutivos estiman que los precios se ajustarán a la nueva situación de los costos de la materia prima y el acero.

De todos modos, el grupo le pone un poco de optimismo al sostener que "hacia fines de año prevemos que las ventas comenzarán a recuperarse por un probable repunte de la actividad en América del Norte". Igual aclara que seguirá "ajustando las operaciones en estas condiciones desfavorables, concentrando en la gestión de costos y flujo de efectivo y en el fortalecimiento de la posición de mercado en preparación para la recuperación futura".

En este escenario, sus ventas netas trimestrales llegaron a u$s 1257 millones contra u$s 2254 millones del mismo período del año pasado. "Continúan disminuyendo, afectadas por la reducción de la actividad de perforación a nivel mundial y las presiones constantes sobre los precios de venta. No obstante, el resultado operativo volvió a alcanzar un nivel positivo y el flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a u$s $309 millones y nuestra posición neta de caja a u$s $1900 millones", explica el documento. Al respecto, analistas consulados por Reuters, se mostraron decepcionado por los resultados, ya que preveían una ganancia por u$s 54 millones. La sociedad de bolsa Allaria Ledesma bajó la recomendación a ’vender’, desde ’mantener’.

En el caso de sus resultados financieros, evidenciaron una pérdida de u$s 15 millones, contra una ganancia de u$s 19 millones en el trimestre anterior y de un rojo de u$s 1 millón en el mismo período de 2015.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de u$s 12 millones, contra una rentabilidad de u$s 8 millones en igual lapso de 2015. "Esto deriva de nuestra inversión en Ternium y Usiminas. En el cuarto trimestre de 2015 estos resultados se vieron afectados negativamente por cargos por deterioro del valor de nuestra inversión en Usiminas. El flujo de efectivo en tanto llegó a u$s 309 millones, frente a u$s 878 millones en el primer trimestre de 2015. "Nuestra posición neta de caja (efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija menos deuda financiera total) es de u$s 1900 millones, contra u$s 1800 millones al comienzo del ejercicio", finaliza.