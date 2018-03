La brasileña Petrobras confirma que puso en venta sus negocios en Argentina

Luego de la desmentida de YPF sobre una nueva supuesta oferta para quedarse con los activos locales de Petrobras, la compañía brasileña confirmó que negocia la venta de sus activos en Argentina. Mediante un comunicado enviado ayer por la mañana a las autoridades bursátiles de su país, la petrolera estatal brasileña admitió el inicio de conversaciones "para la enajenación de su participación en la compañía Petrobras Argentina (PESA)", donde posee el 63% del capital, mientras el 37% restante cotiza en la bolsa local.



Si bien en el comunicado no se dan precisiones y Petrobras asegura que aún no cerró ningún acuerdo, todas las miradas siguen apuntando al empresario local Marcelo Mindlin, quien habría oferta u$s 1200 millones para quedarse con una refinería en Bahía Blanca; más de 100 estaciones de servicio; acciones en Transportadora Gas del Sur (TGS), la central térmica Genelba y la hidroeléctrica Pichi Picún Leifú y varias plantas petroquímicas en Bahía Blanca y Santa Fe. "No hay, hasta la fecha, acuerdo firmado que aporte seguridad en cuanto a la conclusión de la transacción, ni cualquier deliberación por parte de la Dirección Ejecutiva o del Consejo de Administración de Petrobras", agrega el comunicado oficial difundido ayer por el directorio de la compañía que preside Luiz Nelson Guedes de Carvalho.



Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones volvieron a ratificar a El Cronista las intenciones del dueño de Pampa Energía de incrementar sus posiciones en el negocio petrolero, donde participa con Petrolera Pampa, que ha desarrollado de manera exitosa un proyecto de tight gas en Neuquén junto con la estatal YPF. Actualmente, produce casi 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas de arenas compactas en el bloque Rincón del Mangrullo, proyecto para el cual invirtió u$s 100 millones el año pasado.



Las fuentes también estimaron que las versiones sobre una nueva propuesta de u$s 1500 millones de YPF por PESA podría ser considerada como una "maniobra" para obtener de parte de Mindlin una nueva oferta superior a la que ya habría acercado el mes pasado. "La enfática desmentida de YPF y el precio actual del barril de petróleo hacen pensar que fue una operación para obtener algunos millones más por sus activos en Argentina", sostuvieron las fuentes. De hecho, el año pasado, cuando la gestión de YPF estaba en manos del kirchnerismo, la compañía ofreció u$s 900 millones, pero luego en octubre decidió retirarse de las conversaciones. También estaban interesadas por los activos de PESA las petroleras Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Tecpetrol (Techint), CGC y Oil (petrolera de Cristóbal López), aunque ninguna logró cerrar.



La semana pasada, el Consejo de Administración de Petrobras redujo el plan de inversiones de la compañía para el período 2015-2019 en un 24,5 por ciento de la proyección inicial, para dejarlo en 98.400 millones de dólares. Petrobras inició desde 2015 un proceso de venta de activos y reestructuración para reducir su tamaño, hacer frente a la grave crisis provocada por el escándalo de corrupción del que es protagonista y adecuar la empresa a una coyuntura negativa. La deuda bruta de la empresa llegó al final del tercer trimestre de 2015 a los 506.500 millones de reales (unos u$s 124.907 millones), la mayor cifra para una petrolera global en la actualidad.

La intención de Petrobras es salir de la Argentina este año, más precisamente en el primer semestre, con lo cual las conversaciones con Mindlin, también dueño de la distribuidora de energía Edenor, se habrían acelerado en las últimas semanas. De todos modos, la crisis bajo la que se encuentra la petrolera brasileña tras el escándalo de corrupción, y la tensa situación que vive el país tras el pedido de impeachment a la presidente Dilma Rousseff, sumado a la caída del barril de crudo, podrían ser escollos que demoren la transacción.



Pero por otro lado, en Argentina, el Gobierno sigue subsidiando al sector petrolero con el precio del barril muy por encima del internacional, lo cual hace más atractivo aún este negocio para los grupos con producción a nivel local. De hecho, algunos analistas sostienen que Argentina tiene el barril de petróleo más caro del mundo. Esto sucede porque la cotización para los productores sigue regulada por la Secretaría de Energía. Así, la variable Medanito, que se extrae en la Cuenca Nuequina, se mantiene en los 83 dólares. Mientras que el tipo Escalante, de los yacimientos del sur de Chubut y Santa Cruz, cotiza entre 67 y 68 dólares.



Esto haría más atractiva la posibilidad de sumar los activos de PESA para cualquier petrolera con intenciones de crecer en el país. De hecho, en el caso de Mindlin, tiene un plan para expandir sus operaciones. Es más, Pampa Energía posee un plan de inversiones previstos para el 2015-2017 cercano a los u$s 450 millones distribuidos en sus diferentes áreas de negocios, incluyendo la empresa considerada la "perla" del holding como es Petrolera Pampa.