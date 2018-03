La boliviana Amaszonas quedó como la única interesada en comprar Sol

El grupo de empresas que aparecía como posibles candidatos a comprar Sol Líneas Aéreas quedó reducido sólo a una.

Amaszonas, la compañía boliviana que fue la última en sumarse a este lote, ahora es la única que sigue en carrera, ya que fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que tanto Vía Bariloche y Airjet desistieron de llevar adelante la operación.

Según confiaron las fuentes, si nada extraño ocurre en los próximos días, finalmente el grupo boliviano Amaszonas se transformará en el nuevo dueño de la firma aérea argentina que dejó de volar a mediados de enero último. Las conversaciones se encuentran muy avanzadas y, si bien todavía no hay nada cerrado, todo indica que será quien retome las operaciones de la fallida empresa.

"Se avanzó mucho y bien, por lo que estamos esperanzados en que todo llegue a buen destino", dijo una de las fuentes consultadas. Esta semana, incluso, funcionarios del Ministerio de Transporte se reunieron con dirigentes gremiales que reúnen al personal aeronáutico, y afirmaron justamente que las negociaciones estaban "muy encaminadas".

Incluso, las autoridades de la aérea boliviana ya intentaron ponerse en contacto con los representantes gremiales, una forma de comenzar a conocer de cerca las particularidades del mercado argentino.

De lo que todavía no se habla, en cambio, es del valor que podría alcanzar la operación ni de los tiempos que se pueden llegar a manejar. En el Gobierno quieren que la situación se solucione cuanto antes, aunque prefieren respetar los tiempos de la negociación "sin apurar nada, sobre todo por temor a que se termine cayendo".

El otro tema a atender respecto de los tiempos es la actitud que adoptarán los todavía propietarios de Sol Líneas Aéreas. La compañía jamás presentó la quiebra, sino que entró en cese de actividades, aunque no tienen intenciones de continuar con esta situación demasiado tiempo más.

Hoy negocian con Amaszonas y todos sus esfuerzos están puestos en que se cierre la venta, aunque en caso de que no se concrete nadie descarta que decidan el cierre definitivo de la aérea. En el Gobierno sostienen que tienen un ‘plan B’, pero nadie da crédito a esta posibilidad, sobre todo luego de que quedaran en la nada las conversaciones con Vía Bariloche y Airjet, que habían sido acercadas por el Gobierno. Luego apareció Amaszonas.

En medio de esto, otro aspecto al que se debe estar atento es el de los 220 empleados que todavía hoy son empleados de Sol. En enero se había acordado que todos serían reincorporados, aunque se les daría licencia hasta fines de ese mes, lapso en el cual se esperaba cerrar la operación de venta.

Durante febrero esa licencia no rige, aunque los trabajadores –tal cual lo acordado con la empresa y el Gobierno– tampoco concurren a ocupar sus puestos, simplemente porque no tiene funciones que cumplir. Están en una suerte de ‘alerta’ ante cualquier necesidad de la empresa, pero hasta ahora no fueron llamados.

La intención de la cartera laboral es que los 220 empleados se tomen vacaciones cuanto antes para que los nuevos dueños puedan ya contar con todo el personal a disposición en los primeros meses de operaciones, aunque esta opción fue descartada esta semana por los gremios, tal como había ocurrido hace un mes.