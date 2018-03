"La alta rotación de personal en el sector del software es un efecto colateral de la inflación"

"La primera etapa de Baufest fue desértica", confesó Ángel Pérez Puletti, fundador y actual CEO de la compañía de software y servicios de IT, que nació a comienzos de la década del 90 con el fin de aplicar en el mercado la entonces desconocida tecnología de objetos. "Era algo muy innovador y teníamos pocos clientes".

Esos comienzos quedaron bien lejos y Baufest es hoy una de las cinco empresas de desarrollo de software con mayor facturación en el mercado local según el informe de mercado de IDC, con oficinas en la Argentina, Chile, México, Estados Unidos y España y más de 350 empleados. Entre sus proyectos innovadores más recientes están, por ejemplo, la plataforma cloud de Phylumtech, un laboratorio local, donde científicos de todo el mundo pueden diseñar y ejecutar, en forma automatizada y remota, experimentos sobre organismos vivos microscópicos con ADN similar a los humanos. También desarrollaron la app para un servicios de bicicletas urbanas que se usa en más de 30 ciudades, entre ellas Los Angeles y Las Vegas, y otra para la industria minera, con sensores en camiones que hacen las explosiones más seguras.

Además, estuvieron a cargo del diseño del software para la inscripción en el Plan Procrear del Gobierno nacional, que tuvo 90.000 inscriptos en cinco días. "La iniciativa incluyó un cambio de criterio en la asignación de los planes, que antes era por sorteo y no priorizaba a la gente que más lo necesitaba. Se implementó un scoring, como forma de evitar la manipulación, y una base única de beneficiarios de planes de vivienda social", explicó Pérez Puletti.

¿Cómo evolucionó el negocio en los últimos meses?

Para nosotros el año arrancó en julio y está siendo muy bueno. Estamos un 20% arriba del presupuesto en facturación y en horas de servicios vendidas. Y este año volvimos a emitir obligaciones negociables por $ 60 millones en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Nos ofrecieron $ 90 millones y hubiéramos tenido la posibilidad de emitir un 50% más. Esto nos permite tener financiación para un proyecto de un nuevo edificio, seguir consolidando el crecimiento en el exterior, que es parte de nuestra estrategia, y concretar oportunidades de crecimiento vía adquisiciones.

¿Qué porcentaje de la compañía hoy corresponde a operaciones en el exterior?

El objetivo es aumentar el porcentaje de actividad de Baufest fuera de la Argentina y el año que viene esperamos poder abrir operaciones en un nuevo país. Del 30% que hoy representa el exterior queremos llevarlo al 50%.

¿Cómo afecta la situación económica al plan de expansión?

Abrir operaciones en el exterior depende más de la calidad interna que tenemos que de factores externos económicos. El principal activo es tener el equipo para poder abrir nuevas filiales. El tema económico nunca fue un obstáculo grande. Pero aún hoy, que el dólar está subvaluado en relación al peso, internamente Argentina es 25% más caro que Chile o México, pero aún así seguimos.

La empresa nació en 1991, ¿en qué momento la economía afectó más al negocio?

Baufest es mi tercer emprendimiento. Pasamos por la hiperinflación de Alfonsin, el menemismo y la crisis de 2001, que fue lo más duro. La inflación no es algo tan dramático para nuestro negocio pero, sin embargo, es muy disruptivo. A veces uno no se da cuenta de los costos ocultos de la inflación en nuestro sector, que tiene pleno empleo. Hay más demanda que recursos humanos disponibles. Si das un aumento una vez al año, la gente de este rubro tiende más a buscar cambiar de trabajo. Pero dar aumento todos los meses es un lío administrativo. Se dan aumentos dos veces por año. Pero aún así hay seis meses donde tenés el sueldo congelado y la inflación va erosionando el ingreso y estás más dispuesto a ver afuera. El aumento de la tasa de rotación del sector es un efecto colateral no dimensionado.

También influye en la negociación de precios con los clientes

Cuando estás perdiendo energía en gestionar la inflación (con aumentos de precios, sueldos, rotación), tenés un frente un competidor que está en México y no tiene ese problema.

¿Es una contra también para la exportación de servicios?

Exportamos servicios desde la Argentina y desde México. Es muy importante que haya una situación macroeconómica normal, en torno al 5% de inflación, sin impuestos distorsivos, sin una caga impositiva muy alta, que son todas las anormalidades de la Argentina. Y también una relación dólar-costos locales más estándar. El dólar, aún con el salto que dio ahora, está planchado.