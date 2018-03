La agrícola Dreyfus sale a la búsqueda de socios para sus negocios secundarios

Louis Dreyfus Commodities, una de las firmas de procesamiento y comercialización agrícola más grandes del mundo, busca socios para unidades consideradas al margen de su negocio central en momentos en que la compañía, que tiene 164 años, reduce la inversión tras una década de rápido crecimiento.

Según afirma la agencia de noticias Bloomberg, la firma que controla la multimillonaria Margarita Louis-Dreyfus, busca inversores estratégicos en líneas de negocios como metales, jugo de naranja, lácteos y fertilizantes.

En este sentido, se afirmó que se encomendó a Credit Suisse AG la búsqueda de opciones para la unidad de fertilizado, mientras que Dreyfus no considera la venta de ninguno de los cuatro negocios.

Se delimitarán los negocios de lácteos, fertilizante, jugo de naranja y metales del resto de la compañía, que se concentrará en granos, oleaginosas, algodón, azúcar y café, dijeron las mismas personas. Una portavoz de Louis Dreyfus se negó a hacer declaraciones.

Algunas de las cuatro unidades ya operan por separado. La de metales, por ejemplo, es una compañía independiente propiedad de Dreyfus que tiene sus propias líneas de crédito bancario. De tener éxito, los posibles acuerdos significarán un drástico cambio de estrategia para Louis Dreyfus Commodities, que controla alrededor del 10% del comercio global de productos agrícolas.

Las empresas conjuntas podrían comprender la venta de participaciones por efectivo o permutas de acciones con otras compañías, tales como distribuidoras de lácteos y jugo. Dreyfus, como se conoce a la empresa, busca socios pertenecientes a los respectivos sectores que puedan contribuir a mejorar las unidades, en lugar de inversores financieros.

Luego de una enérgica expansión en granos y oleaginosas en la región del Mar Negro, así como en azúcar en Brasil, a Louis-Dreyfus ya no le interesa el crecimiento por el crecimiento mismo en un contexto de incertidumbre económica global.

La compañía, que en su momento de auge invirtió hasta u$s 1000 millones por año en la expansión de sus negocios, planea reducir el gasto a entre u$s 300 millones y u$s 400 millones, dijeron las fuentes. El gasto de capital ya se redujo a u$s 592 millones en 2014.

Dreyfus busca apuntalar sus finanzas en momentos de falta de claridad respecto del rumbo de la economía global, competencia por parte de nuevos rivales y desaceleración del crecimiento en China, el mayor consumidor de materias primas, según se encargaron de afirmar las fuentes consultadas por la agencia Bloomberg.