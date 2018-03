La Justicia intervino la petrolera de Cristóbal López y otras empresas del Grupo Índalo

El juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari dispuso la intervención de Oil Combustibles, la petrolera del empresario Cristóbal López, y otras compañías del Grupo Índalo hasta tanto la compañía cancele la deuda de casi 8000 millones de pesos que acumuló con la AFIP por la falta de pago del impuesto a los combustibles.

La medida cautelar del magistrado prohíbe mientras tanto la división del Grupo Indalo entre López y su socio Fabián de Sousa, que había sido anunciada justo antes de que se conociera la deuda acumulada por Oil en una maniobra que ahora investiga la Justicia. La división, de todos modos, no llegó a concretarse porque, casi de inmediato, los propios involucrados informaron que la suspendían.

La medida de “no innovar” que adoptó el funcionario fue tomada a pedido de la AFIP, que, según el fallo, busca “evitar el desmembramiento del grupo” hasta tanto cancele la deuda que, se especifica, fue calculada en $ 7.665.771.438,63 “más lo que corresponda en concepto de intereses”.

El fallo deja en claro que es presumible que, sin el aporte de otras empresas del Grupo Índalo, Oil podría argumentar imposibilidad de saldar sus deudas con la AFIP.

Para evitar "el desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico" de esas empresas "a través de la transferencia de paquetes accionarios, esciciones, fusiones" o cualquier tipo de reorganización y evitar también el traslado de sedes -el fin de semana había trascendido que Cristóbal López pretendía mudar Oil a Comodoro Rivadavia-. se da además intervención a la Inspección General de Justicia (IGJ).

La cautelar de Furnari designa interventor al contador Marcelo Fabián Manograsso en la empresa Oil y en sus controlantes Inversora M&S y Oil M&S a fin de que vele "por el efectivo cumplimiento" de la orden de no innovar.

El interventor deberá, entre otras cosas, "verificar" que las controlantes paguen a Oil lo que le deben (la deuda con la AFIP en teoría fue usada para apalancar a Inversora M&S), "observar la situación económico financiera" de la petrolera, controlar la evolución de las inversiones financiadas por Oil y elaborar un informe sobre los activos, pasivos y el flujo de fondos de las tres sociedades.

El Grupo Índalo publicó hoy una solicitada en distintos medios para responder a lo que denunció como una "intensa campaña mediática" en su contra. En la misma, el grupo afirma que en los balances y declaraciones de Oil y sus otras empresas no hubo "declaraciones incorrectas, engañosas u omisión"; defiende las planes de pago usados por la petrolera; afirma que las "operaciones de crédito" entre empresas del grupo "en ningún caso tuvieron como destino el patrimonio personal de los accionistas" e insiste en que hasta que no se cierre la investigación "no se efectuará ninguna modificación de las tenencias accionarias".

Fallo Intervencion Grupo Indalo