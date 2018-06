Kozuszok: "Con la baja del consumo no se puede pasar la devaluación a los precios"

El Día Mundial del Medioambiente que se celebró ayer fue la ocasión elegida por Unilever para presentar los avances de su plan de Vida Sustentable y el desempeño de sus marcas "verdes", que hoy representan el 70% del crecimiento de la firma de consumo masivo.

Miguel Kozuszok, presidente de Unilever Latinoamérica y Cono Sur, habló además de la actualidad del sector, y dijo que "la industria viene corriendo por detrás a los precios" mientras reafirmó los objetivos de la compañía de llegar a que 100% de sus envases plásticos sean reutilizables, reciclables o aptos para el compostaje para 2025, trabajando desde el diseño y materia de los productos hasta el post consumo. También fue una oportunidad para evaluar, en diálogo con El Cronista, la marcha de la economía

¿Cómo ve el consumo este año, bajaron las ventas de los artículos que producen?

Estamos ante una situación de demanda deprimida. Pero quiero creer que hacia fin de año el consumo puede repuntar. Aunque no será un crecimiento, sino una recuperación breve.

¿Cómo impacta en los precios la reciente devaluación?

No estoy viendo un impacto todavía. Hay una gran cautela. Sobre todo porque la gente y las empresas no tienen claro si esta volatilidad cambiara que vimos se instalará, se acelerará o fue algo pasajero. Lo que sí veo es que no se puede trasladar la devaluación a precios en lo inmediato. No estamos en un momento en el que las empresas puedan generar inflación de expectativa, por las dudas. Es más, hoy la industria viene corriendo por detrás a los precios. Hay industrias que están teniendo un impacto directo en los costos. Nosotros estamos viendo si los programas de eficiencia energética y en el uso de los recursos nos permiten reducir los desperdicios y los costos, siempre pensando que en algún momento la demanda vuelva a crecer.

¿Qué planes de inversión y nuevos lanzamientos tiene para ese futuro crecimiento?

La compañía tiene un plan de inversión a tres años de $ 5000 millones, que fue anunciado en 2016 y ya hemos ejecutado la mitad. De ese monto, $ 300 millones son para proyectos de sustentabilidad.Y en cuanto a lanzamiento de nuevas marcas y productos, tenemos muchísimos, por supuesto, que ya iremos comentando. La reciente turbulencia económica no altera esos planes, porque trabajamos para el largo plazo.

¿Cuáles son los nuevos objetivos de sustentabilidad de la compañía?

Los objetivos a 2020 no cambiaron. Siguen siendo desacoplar el crecimiento del impacto ambiental. Queremos bajarlo a la mitad, y al mismo tiempo mejorar la salud y la calidad de vida de mil millones de personas a nivel global. Estamos trabajando en llegar a la generación cero de residuos en nuestras plantas. E incorporamos otro objetivo: que todos nuestros envases sean reciclados, reciclables o aptos para el compostaje. Acabamos de lanzar dos lavavajillas concentrados, Cif Gel y Ala Ultra, cuyos envases tienen 50% de Pet reciclado.

¿Este tipo de envases son más costosos que los convencionales?

No. En cuanto a costos estamos empatados. Y además, producir plástico reciclado requiere un 70% menos de energía.

¿En qué medida una Ley de Envases podría impulsar la economía circular?

El proyecto que está hoy en el Congreso sigue el modelo español, y busca establecer una industria del reciclado. Creemos que si esto se financia con impuestos, debe ser una Ley Nacional, y no depender de cada provincia o municipio.

¿Están incorporando bioplásticos?

Sí, por ahora lo estamos ensayando en puntos de venta. El primer paso fue cambiar de materiales de exhibición pesados a ultralivianos, y ahora estamos usando un biomaterial a partir de cáscara de papa, ramas y hojas de eucalipto.

¿Si Unilever está yendo a una economía baja en carbono, qué tipo de empleos generará?

Están cambiando las habilidades requeridas. En nuestra planta, por ejemplo, ya no hay operarios manuales, pero sí necesitamos gente que pueda controlar las máquinas y creo que en esto la escuela industrial debería aggiornarse. En cuanto a las áreas de marketing, la comunicación va cada vez más hacia lo digital y los mensajes personalizados y multipantalla.