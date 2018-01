Keurig Green, dueña de 7UP, compra Dr Pepper por u$s 21.000 millones

Keurig Green Mountain comprará al fabricante de refrescos Dr Pepper Snapple Group Inc. en un acuerdo valorado en más de u$s 21.000 millones, lo que lleva bajo un mismo paraguas a la marca de café en cápsulas K-Cup y bebidas como 7UP.

Si bien se crea un gigante del sector, quedará aún lejos de la posición que ocupan los líderes tradicionales del mundo. Dr Pepper contabilizó el año pasado la ventas por u$s 11.000 millones, mientras PepsiCo alcanzó u$s 63.000 millones y Coca-Cola u$s 41.000 millones.

El acuerdo para la operación de Dr Pepper es la última fase de un intento de cinco años por entrar al mercado de alimentos y bebidas de Estados Unidos por parte del grupo alemán JAB Holding, dueño de Keurig, y unifica dos fuertes cadenas de distribución minorista.

Keurig y Dr Pepper Snapple no dieron a conocer un valor total de la transacción pero, incluido un pago en efectivo de u$s 18.700 millones y una participación del 13% en Dr Pepper Snapple, cálculos de Thomson Reuters valorizan el acuerdo por sobre los u$s 21.000 millones.

Los accionistas recibirán u$s 103,75 por acción de Dr Pepper Snapple como un dividendo en efectivo especial y serán dueños del 13% de la compañía combinada, que se llamará "Keurig Dr Pepper" y cotizará en bolsa, dijeron las compañías.

Keurig había sido adquirida por la europea JAB Holding en 2016 en asociación con Mondelez International. Ahora,JAB será el accionista controlador de la nueva empresa que surja, mientras que Mondelez poseerá alrededor del 14%.

Las acciones de Dr Pepper se dispararon hasta un 32% a un récord de u$s 126,14 dólares en las primeras operaciones de ayer.

La compañía tenía una capitalización de mercado de u$s 17.300 millones al cierre de las operaciones del viernes pasado.

El presidente ejecutivo de Keurig, Bob Gamgort, y el director financiero de la empresa, Ozan Dokmecioglu, continuarán con los mismos roles en la compañía combinada.