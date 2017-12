Judy Olian: "La curiosidad y la capacidad de adaptación son claves en un ejecutivo"

Judy Olian dirige la Anderson School of Management desde 2006.

Judy Olian es una de las pocas mujeres que manda en una escuela de negocios de renombre internacional, la Anderson School of Management, ligada a una de las instituciones de educación superior más conocidas del mundo: la University of California at Los Angeles (UCLA).

Nacida y criada en Australia, y educada en Israel y Estados Unidos, Olian lleva 11 años como decana de la Anderson. En su MBA y programas de posgrado se inscriben anualmente más de 2.000 alumnos y sus graduados ocupan roles prominentes de liderazgo en más de 70 países de todo el mundo.

De paso por Buenos Aires, donde participó de un evento que reunió a exalumnos de la institución, dialogó con El Cronista sobre la importancia de la "curiosidad" y "capacidad para adaptarse a los cambios" que deben tener los ejecutivos de negocios para poder prevalecer en un contexto de cambio permanente, pero también acerca de los "valores" y "buenas prácticas" que buscan inculcar a sus estudiantes. Además se refirió a la experiencia de haber transformado una escuela de negocios pública en un modelo "autosustentable" donde los fondos estatales aportan apenas el 6% del presupuesto, mientras que el resto es generado por el propio centro desde las matrículas de los estudiantes, los ingresos por I+D y el fundrising privado.

La UCLA Anderson se ha caracterizado en estos años por haber desarrollado una amplio conjunto de asociaciones y actividades globales, en qué punto están aquí en Argentina.

Mi visita tiene por objetivo reforzar la presencia de la UCLA Anderson y conectarme con los exalumnos de la institución. Tuvimos un encuentro muy agradable ayer con ellos y contamos con la participación del exembajador Noah Mamet (N de la R: egresó en 1992 de la universidad, y fue embajador de EEUU en Argentina durante la presidencia de Barack Obama). Sin dudas, es un paso importante.

Antes quien deseaba hacer un MBA iba a los Estados Unidos, esa situación ha ido cambiando porque ahora la educación ejecutiva se ha vuelto global. En ese contexto, ¿cómo ve a las maestrías de negocios de Argentina que aparecen bien posicionadas en Latinoamérica en los últimos años?

En la Argentina hay muy buenas universidades, con muy buenas maestrías. Pero los estudiantes buscan hoy una visión global de los negocios y creo que esa visión hoy la siguen proporcionando las universidades americanas. Me parece que sigue siendo una de las razones por las que quienes quieren especializarse lo hacen en EE.UU.

Qué debe ofrecer un MBA hoy en un contexto de mercado tan cambiante, donde el e-commerce evoluciona constantemente y vemos que la educación financiera también es requerida en las tecnologías de la información, la biotecnología, en la industria farmacéutica, por citar algunos ejemplos...

Hay cuestiones como las finanzas y la visión empresarial que no cambian porque son los fundamentos, las bases de un MBA. Hay otras que sí. Por ejemplo, hace cinco años no se enseñaba nada de bitcoins y hoy se incluye en nuestra currícula, lo mismo con la transformación digital en lo que tiene que ver con la experiencia del usuario.

Nosotros convocamos permanentemente a expertos que nos ayudan a mantener actualizados nuestros programas, claramente lo que enseñamos hoy no es lo mismo que enseñábamos hace cinco años. Buscamos inculcar a nuestros alumnos "curiosidad" y "capacidad para adaptarse a los cambios", porque hoy todo cambia permanentemente. Y además ¡estamos en Los Angeles!, el lugar que está impulsando el cambio en el mundo, tratamos de llevar eso a nuestra universidad.

Hay algunas áreas donde el cambio es tan profundo que hay que entrar de lleno a cuestiones técnicas. Tenemos algunos títulos de grados enfocados en áreas como data y analíticas, o ingeniería financiera, cuestiones que hoy tienen una importancia cada vez más mayor.

La UCLA introdujo en 2013 un primer programa MBA semipresencial, pero usted había señalado que el desafío era lograr una tasa de finalización razonable teniendo en cuenta lo que sucedía en otras universidades con cursos similares. ¿La formación 100% online es un opción viable para Anderson?

La tasa de graduación en nuestros cursos semipresenciales es similar a la de los presenciales. Sin embargo, lo hemos analizado cuidadosamente y no consideramos avanzar hacia programas 100% online. Nos hemos dado cuenta que no es para nosotros, creemos que la interacción "cara a cara" es todavía muy importante. Hay una gran oportunidad a nivel mundial con la educación a distancia, pero para Anderson las relaciones interpersonales son parte importante de la formación que dispensamos como escuela de negocios de primer nivel.

Durante la última gran crisis financiera se apuntó contra los ejecutivos de negocios por su conducta, que fue calificada de "irresponsable" y "especulativa". Cómo trabajan a nivel valores para que sus egresados no salgan luego y se "contaminen" de una cultura empresarial a veces nociva.

Nuestra misión es preparar a los estudiantes para las carreras del siglo XXI, nuestros graduados van a ser líderes globales y deben estar preparados para la tarea pero también deben tener valores. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y tenemos algunos casos en nuestros programas en donde se muestran situaciones ambiguas para evaluar cómo responden. Buscamos de sentar bases éticas para nuestros alumnos ante ciertas situaciones ambiguas, sería sencillo si todo fuera blanco o negro, el problema es que la mayoría de las veces predominan los grises.

El actual presidente, Donald Trump, planteó en su campaña su intención de dividir los u$s 20.000 millones de los programas federales para la educación pública en "vales" para que cada familia decida si quiere pagar escuelas privadas o públicas para educar a sus hijos, o bien hacerlo en el hogar. Desde su condición de especialista, ¿cómo cree que esto impactaría en el nivel de la educación estadounidense?

Hay muchas visiones de cómo debería ser la educación en Estados Unidos. No quiero opinar específicamente sobre esta iniciativa, pero sí le diré que no hay mejor manera de asegurar el futuro de un país que acompañando la educación. Eso significa invertir en ella, plantear una idea de cómo debe ser a largo plazo. La educación de calidad es la única forma de terminar o reducir las inequidades del sistema.

Usted planteó un modelo "autosuficiente" de financiación para Anderson, que es una escuela pública con un presupuesto en el que los fondos estatales representan tan sólo una pequeña parte. ¿Cómo lo logró?

En todos el mundo lamentablemente los gobiernos tienden a recortar la inversión en educación. La pregunta que yo me hice fue: "Cómo mantenía nuestro nivel de programas, de carreras, sin ese apoyo o con menos apoyo". Y mi visión de lo que resultó de esa experiencia fue que "todos ganamos" porque tuvimos que generar nuevas fuentes de financiamiento, entre las matrículas de los estudiantes, los ingresos por I+D y el fundrising privado; pero eso nos dio más flexibilidad a la hora de organizarnos y tomar nuestras decisiones. Hoy el aporte estatal a nuestro presupuesto es de sólo el 6% y, muy importante, el dinero estatal que dejamos de recibir fue a otras partes de la universidad que no tenían otra forma de generar financiamiento. Lo cual es muy importante porque sin financiamiento no podés educar a los jóvenes para lo que viene, y sin jóvenes formados un país no puede ser competitivo.

Fue de las primeras mujeres en encabezar una escuela de negocios del "top mundial". ¿Siente que su avance van abriendo caminos para otras mujeres?

No sé si mi papel en Anderson abrió caminos a otras mujeres, creo que un aporte más importante es el "programa de mentoreo" en el que venimos trabajando con otras decanas para ver cómo impulsar a otras mujeres que puedan acceder a cargos similares.

Si bien soy consciente de que faltan más mujeres no sólo decanas sino también profesoras, en mi camino intenté nunca preocuparme por las diferencias porque creo que eso me hubiera limitado. A fin de cuentas las posiciones de liderazgo no son posiciones de popularidad -sea que la ocupe un hombre o una mujer- porque uno tiene que tomar decisiones muchas veces difíciles.

Un camino de éxitos

Nació y creció en Australia, pero se trasladó a Israel para graduarse en Psicología en la Hebrew University de Jerusalén, cuna de primeros ministros.

Luego, Judy Olian cruzó el Atlántico y volvió a cambiar de continente para llegar al país de las oportunidades. Y las aprovechó.

En Estados Unidos, ha desarrollado una carrera académica y profesional de éxito. Primero en el Medio Oeste, realizando un máster y un doctorado en relaciones laborales en la University of Wisconsin.

Más tarde, cerca de Washington, como decana asociada y profesora de la Robert H. Smith School of Business de la University of Maryland.

Justo antes de llegar a UCLA, también como decana en la Smeal College of Business Administration de la Pennsylvania State University, otro prestigioso centro público, y como presidenta de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (Aacsb), la asociación estadounidense de escuelas de negocios.