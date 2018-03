Juan Procaccini: "La Argentina puede ser el motor regional"

Cuando asumió su posición sabía que el desafío era mayúsculo: atraer a la comunidad internacional de inversión a un mercado que, por su falta de credibilidad y reglas claras durante años, se había convertido en un paria a nivel global. Sin embargo, junto a su equipo, Juan Procaccini, responsable de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, supo instalar a la Argentina nuevamente en el beauty contest que es la competencia por el capital en el mundo. Optimista de raza, cuenta cómo ve el escenario local y regional en materia de inversiones.



- ¿A qué se debe la sucesión de eventos de negocios que se realizan en el país?

Luego de muchos años de estar aislados, fuera del mapa de inversión y negocios, la Argentina está en un momento único, frente a una gran oportunidad de reinsertarnos nuevamente en el mundo. Cada uno de estos eventos fue organizado para poder mostrar de primera mano las oportunidades de inversión concretas que se presentan en distintas regiones e industrias.



- ¿Qué busca la Argentina?

La Argentina tiene razones fundamentales muy sólidas para convertirse en un motor de la economía en América latina. Tenemos una economía amplia y diversificada; es la tercera en Latinoamérica con un PBI de medio trillón de dólares y el segundo per cápita después de Chile; un mercado interno significativo, con 43 millones de habitantes y acceso a casi 300 millones a través del Mercosur. El 53% de la tierra en el país es cultivable, lo que nos convierte en un gran productor de alimentos; tenemos abundantes reservas de petróleo, gas, minerales y agua, y condiciones óptimas para el desarrollo de energía eólica y solar, y estamos primeros en la región en el índice de desarrollo humano.



- ¿Qué oportunidades hay para invertir?

Paradójicamente, la falta de inversión en los últimos años también constituye ahora un factor fundamental, ya que hay oportunidades de inversión en prácticamente todos los sectores estratégicos de la economía. Mientras, en el período 2008-2014, países como Perú, Colombia, Brasil y México multiplicaron su captación de IED por 4, 5 puntos, la Argentina se mantuvo estable. Entonces, solo para alcanzar el promedio regional, la inversión debería aumentar un 4,5% contra el PBI, lo que equivale a unos u$s 25.000 millones de incrementales por año.



- ¿Cuánto se invirtió desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno?

Los anuncios totales de inversión realizados desde diciembre de 2015 hasta la fecha para los próximos años alcanzan los u$s 58.600 millones. Muchas inversiones son de empresas que ya estaban instaladas en el país y que habían postergado sus decisiones de inversión y ahora las están llevando a cabo. De las inversiones anunciadas, casi dos tercios corresponden a empresas del exterior, lideradas por los Estados Unidos (15%), Canadá (10%) y España (9%).



- ¿Cuáles son los principales pedidos de empresas extranjeras para invertir?

En el Gobierno venimos trabajando en distintas políticas que vuelvan más atractiva a la Argentina para inversiones: normalizamos el precio del dólar, regularizamos temas impositivos en varias industrias y, sobre todo, devolvimos la confianza en el inversor. Si bien tenemos mucho para recorrer, sabemos que es fundamental la confianza para volver a atraer inversiones de calidad al país.



- ¿Qué es lo que viene?

Seguimos trabajando en otras medidas para impulsar tanto las inversiones como las exportaciones, como la suba de los reintegros a las exportaciones industriales, la reforma tributaria, la responsabilidad fiscal, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (en etapa de prueba) y el Exporta Fácil, entre otras. Por otro lado, creemos que la Ley de Participación Público-Privada será un gran incentivo para inversionistas internacionales y locales.



- ¿Qué sectores y oportunidades son los más relevantes?

Los sectores más interesantes para invertir son en Infraestructura, Energía y Minería, Agroindustria, Bienes industriales, Servicios y Tecnologías. Analizando sector por sector junto a los distintos ministerios, identificamos u$s 250.000 millones en oportunidades.



- ¿La inversión genera empleo?

La principal misión de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es contribuir a la generación de empleo de calidad. En ese sentido, cada vez que se realiza un anuncio de inversión, o que entramos en contacto con una empresa que está planeando invertir en la Argentina, nuestra preocupación es el impacto en la cantidad y calidad de empleos que esa inversión potencial genera. Eso es, a nuestro entender, la única forma de que el país pueda crecer real y sostenidamente en el tiempo.



- ¿Qué beneficios pueden esperarse de fortalecimiento de los lazos comerciales con la región y la Unión Europea?

El Mercosur continúa siendo el eje de la inserción económica internacional argentina. Los socios fundadores del Mercosur tenemos que trabajar juntos para actualizarlo a las nuevas realidades del siglo XXI. Tenemos la intención de profundizar nuestra relación con los países del Pacífico, así como también con los que tienen costa al Atlántico. Nuestras relaciones no se limitan únicamente a algunos países. El mundo ofrece muchas oportunidades para la Argentina. Debemos impulsar una agenda externa activa de búsqueda y consolidación de mercados: las negociaciones con la Unión Europea, la convergencia con la Alianza del Pacífico, la agenda de negociación con grandes economías de Asia, Medio Oriente, África son parte de esta agenda.

Pedro Ylarri